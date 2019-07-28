بث مباشر القمة 118.. الأهلي 0 - الزمالك 0 (يحدث لحظيا)

تبدأ اليوم في الثامنة مساء مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي حامل اللقب والبطل الجديد، والزمالك الذي تأكد ارتقائه للمركز الثاني، في ختام مباريات للدوري المصري موسم 2018/2019.

ويقدم "الوطن سبورت" خدمة تغطية المباراة لحظيا، بالإضاقة إلى بث حي ومباشر للمباراة المذاعة على قناة "ON SPORT".

ويدخل الفريقان اللقاء بدوافع واحدة، وهي الفوز على الغريم التقليدي، الأهلي لتأكيد أحقيته بالفوز بالدوري، والزمالك لحفظ ماء وجهه أمام جماهيره بعد ضياع لقب الدوري بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الحاسمة والأخيرة للدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في القمة 118

تشكيل الأهلي والزمالك في القمة 118

ويبدأ مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، رمضان صبحي، وحسين الشحات في خط الوسط، ووليد أزارو في الهجوم.

أما خالد جلال مدرب الزمالك فيبدأ تشكيله كالتالي:

عماد السيد في حراسة المرمى، وحمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني وعبد الله جمعة في الدفاع.

طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، محمد إبراهيم وإبراهيم حسن في الوسط، تحت عمر السعيد كمهاجم وحيد.

أحداث مباراة الأهلي والزمالك القمة 118 (لحظة بلحظة)