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بالصور.. فرحة جنونية للاعبي الأهلي في غرف الملابس بعد الفوز على الزمالك

11:56 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالصور.. فرحة جنونية للاعبي الأهلي في غرف الملابس بعد الفوز على الزمالك

فرحة لاعبي الأهلي

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نجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في القمة 118، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بين الفريقين، وإنتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد عن طريق علي معلول والذي سجل هدفه الثامن قفي الدوري الممتاز، حيث أصبح أكثر اللاعبين تهديفيًا مع الأهلي في الدوري.

وظهرت علامات الفرحة الجنوينة للاعبي القلعة الحمراء في غرفة تغيير الملابس الخاصة بالنادي الأهلي، بعد الفوز على الزمالك في البطولة الخاصة بين قطبي الكرة المصرية.

الزمالك يفشل في الفوز في القمة 118

وفشل الزمالك في الفوز بالقمة 118، بخطأ فادح من عماد السيد حارس مرمى الأبيض، ونجح معلول في إستغلال الكرة جيدًا، حيث صوب الكرة بين قدمي حارس الزمالك.

وكان مجلس الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني بالكامل بقيادة خالد جلال والبحث عن مدير فني أجنبي من أجل قيادة الأبيض بداية من الموسم الجديد.

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