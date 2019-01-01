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اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء "الحكم الخامس" في الموسم الجديد

03:30 ص | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
كتب: شادي ممدوح ومحمد الصايغ
اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء "الحكم الخامس" في الموسم الجديد

سمير عثمان

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يسود اتجاه قوى داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم بعد تشكيلها الجديد، برئاسة سمير عثمان الحكم الدولى السابق، إلى إلغاء وجود الحكم الخامس فى مباريات الموسم الكروى الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠، ومن المنتظر الإعلان عن القرار بشكل رسمى خلال اجتماع اللجنة المقبل.

ويأتى ذلك الأمر توفيراً للنفقات كما أن الفكرة الموسم الماضى لم تثبت نجاحها وشهدت المباريات وجود أخطاء قاتلة تحت أنظار الحكم الخامس، ومن ثَم الأوْلى العودة إلى إدارة المباريات بأربعة حكام فقط مع تركيز الحكام المساعدين على معاونة حكم الساحة فى القيام بدوره.

ومن جانبه، أكد سمير عثمان أنه سيعقد جلسة مع الحكام لمعرفة مطالبهم التى فى حال نجاح اللجنة بتوفيرها ستنعكس على أدائهم بالمباريات وتقلل من الأخطاء، مشدداً على أن أحد أهم أهداف اللجنة توفير المستحقات المالية للحكام فى موعدها وعدم تأخر صرفها لفترات طويلة كما كان يحدث من قبل.

عنصر نسائي منتظر في لجنة الحكام

ويفكر «عثمان» فى إدخال العنصر النسائى إلى عضوية لجنة الحكام خلال الموسم الجديد، خصوصاً فى ظل رغبته فى الاهتمام بالمحكمات بشكل أكبر من ذلك على غرار ما يحدث فى أوروبا ووجود العديد من المحكمات فى بعض المباريات فى أوروبا، ويبرز اسم نعمة رشاد، الحكمة السابقة، من أجل الوجود ضمن اللجنة التى سيتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث فتح سمير عثمان خطوط اتصال مع «نعمة»، من أجل الحديث عن دورها داخل لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.ومن المنتظر أن يعقد عثمان جلسة مع ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم المصرى والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، من أجل مناقشة بعض الأسماء المرشحة للجنة الحكام أمثال ياسر عبدالرؤوف وأيمن دجيش وتامر درى وغيرهم، لاعتمادهم بشكل رسمى والإعلان عن التشكيل النهائى للجنة.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على منح «عثمان» راتب 25 ألف جنيه شهرياً، نظير رئاسته لجنة الحكام فى الموسم المقبل، على أن تتحدد بعد ذلك مسألة استمراره من عدمه. 

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