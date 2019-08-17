عاجل.. بيراميدز يؤكد تفوقه على الأهلي ويقصيه من كأس مصر بهدف تراوري

أحدث الأخبار
الأهلي وبيراميدز
نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
أحرز هدف المباراة إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 55، بعد حصوله على كرة بينية من زميله بالفريق عبده لومالا.
وبهذه النتيجة، يتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع النادي الأهلي البطولة.
وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي من فريق بيراميدز، حيث تعرض للهزيمة في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المنقضى ذهابًا وإيابًا، حيث انتهت نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون رد.
بدأت المباراة حماسية من جانب النادي الأهلي، عن طريق تمريرة طولية من عمرو السولية تجاه حسين الشحات، إلا أن الأخير لم ينجح في الوصول إليها، حيث نجح حارس بيراميدز أحمد الشناوي، في الحصول عليها.
واستمرت صحوة النادي الأهلي حتى الدقيقة 8، حيث كانت الهجمة هذه المرة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول، الذي يشكل ثنائية خطيرة مع رمضان صبحي.
وبدأت بتمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تمكن رمضان صبحي من استلامها على حدود المنطقة قبل أن يحاول الاختراق بشكل مباشر بمراوغات متتالية لمدافعي بيراميدز إلا أنه بالأخير فشل في السيطرة على الكرة بشكل صحيح.
وحاول فريق بيراميدز، استعادة توازنه في الملعب وبدأ في مهاجمة النادي الأهلي، وإن كانت الهجمات على استحياء.
وكاد عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، أن يحرز الهدف الأول لفريقه من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، حيث جاءت قوية ومباشرة بإتجاه المرمى مرت بشكل قريب بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي.
واستمرارًا لحالة الانتفاضة التي عليها فريق بيراميدز، كانت هناك محاولة من إريك تراروي، لاعب بيراميدز، الذي اخترق دفاعات الفريق الأحمر، إلا أن لم ينجح في استغلال ذلك لتخرج إلى ضربة مرمى.
وفي الدقيقة 18، كانت هناك تسديدة قوية عن طريق إريك تراوري لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب نسبيا بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي.
وانحصر اللعب قليلاً في منطقة وسط الملعب، حيث تبادل لاعبي الفريقين الكرات في منطقة الوسط، وكانت الهجمات بينهما على استحياء.
وحاول حسين الشحات لاعب النادي الأهلي اختراق منطقة الجزاء من جهة اليسار بالدقيقة 25 لكن الدفاع تدخل سريعا عن طريق أحمد أيمن منصور، الذي تمكن من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.
وكاد رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أن يعلن عن الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 28، بعدما راوغ دفاعات بيراميدز، ليسدد بوقة تجاه المرمى، إلا أن أحمد الشناوي، نجح في التصدي لها.
وفي الدقيقة 35، أضاع النادي الأهلي هدف محقق بعد تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق صالح جمعة لوليد أزارو المنفرد تماما بالمرمى والذي سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى الحارس.
البداية كانت قوية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات فريق بيراميدز في الوقت المتبقي من المباراة.
وفي الدقيقة 48، كانت هناك تسديدة قوية عن طريق صالح جمعة، لاعب الأهلي، من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.
واستمرارًا لصحوة النادي الأهلي، سدد وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، كرة قوية من داخل يسار منطقة جزاء بيراميدز مرت بشكل قريب نسبيا بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الشناوي.
واستعادة بيراميدز توازنه بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، وبدأ في مهاجمة الفريق الأحمر من على أطراف الملعب.
وفي الدقيقة 55، تمكن إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز، من إحراز الهدف الأول لفريقه، بعد اختراق مميز من عبده لومالا زميله بالفريق، من الجبهة اليسرى أتبعه بعرضية أرضية لزميله إريك تراوري الخالي تماما من الرقابة الدفاعية في مواجهة المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.
وانتفض النادي الأهلي مجددًا في محاولة للرد على بيراميدز، لاسيما وأن الخسارة تعني وداع بطولة كأس مصر.
وأجرى الأوروجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، تبديلاً بنزول محمد مجدي أفشة بدلاً من حمدي فتحي، في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق.
وزادت الفاعلية الهجومية للنادي الأهلي، بعد هدف فريق بيراميدز، ولكن دون وجود هجمات خطيرة على مرمى فريق بيراميدز.
وتعرض أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، للإصابة حيث خرج من المستطيل الأخضر وحل المهدي سليمان بدلاً منه في الدقيقة 70.
وتوترت المباراة من جانب لاعبي النادي الأهلي، من أجل إحراز هدف التعادل للفريق الأحمر.
وتعرض أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد عرقلة إيريك تراروي لاعب بيراميدز على حدود منطقة الجزاء.
وبدأ فريق بيراميدز في تنظيم هجماته على النادي الأهلي، مستغلاً حالة الطرد التي تعرض لها الفريق الأحمر.
واستمرت المباراة هجمة هنا وأخرى هناك، حتى أطلق الحكم الدولي جهاد جريشة، صافرة انتهاء اللقاء.
الأهلي
0
:
1
08:00 PMكأس مصر
بيراميدز
آرسنال
2
:
1
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
ساوثهامتون
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
نوريتش سيتي
3
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
أستون فيلا
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
برايتون
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
إيفرتون
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
مانشستر سيتي
2
:
2
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
نانت
0
:
0
05:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
نيم أولمبيك
1
:
2
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
ميتز
3
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
بوردو
1
:
1
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
تولوز
1
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
أميان
1
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
بوروسيا دورتموند
5
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
باير ليفركوزن
3
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
فيردر بريمن
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
فولفسبورج
2
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
كولن
فرايبورج
3
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
06:30 PMالدوري الألماني
شالكه 04
سيلتا فيجو
1
:
3
05:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
فالنسيا
1
:
1
07:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
ريال مايوركا
1
:
0
08:00 PMالدوري الإسباني
إيبار
ليجانيس
0
:
1
09:00 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
فياريال
4
:
4
09:00 PMالدوري الإسباني
غرناطة
أدو دين هاج
1
:
2
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
في في في فينلو
1
:
4
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
إمين
2
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
موريرينسي
3
:
0
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
بيلينينسيش
0
:
2
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
بورتو
2
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
جينتشلاربيرليجي
0
:
1
06:15 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
قيصري سبور
0
:
1
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
سيفاس سبور
3
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
تعليقات الفيسبوك