عاجل.. بيراميدز يؤكد تفوقه على الأهلي ويقصيه من كأس مصر بهدف تراوري

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف المباراة إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 55، بعد حصوله على كرة بينية من زميله بالفريق عبده لومالا.

وبهذه النتيجة، يتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع النادي الأهلي البطولة.

وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي من فريق بيراميدز، حيث تعرض للهزيمة في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المنقضى ذهابًا وإيابًا، حيث انتهت نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون رد.

بداية حماسية للأهلي في الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب النادي الأهلي، عن طريق تمريرة طولية من عمرو السولية تجاه حسين الشحات، إلا أن الأخير لم ينجح في الوصول إليها، حيث نجح حارس بيراميدز أحمد الشناوي، في الحصول عليها.

واستمرت صحوة النادي الأهلي حتى الدقيقة 8، حيث كانت الهجمة هذه المرة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول، الذي يشكل ثنائية خطيرة مع رمضان صبحي.

وبدأت بتمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تمكن رمضان صبحي من استلامها على حدود المنطقة قبل أن يحاول الاختراق بشكل مباشر بمراوغات متتالية لمدافعي بيراميدز إلا أنه بالأخير فشل في السيطرة على الكرة بشكل صحيح.

وحاول فريق بيراميدز، استعادة توازنه في الملعب وبدأ في مهاجمة النادي الأهلي، وإن كانت الهجمات على استحياء.

وكاد عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، أن يحرز الهدف الأول لفريقه من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، حيث جاءت قوية ومباشرة بإتجاه المرمى مرت بشكل قريب بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي.

واستمرارًا لحالة الانتفاضة التي عليها فريق بيراميدز، كانت هناك محاولة من إريك تراروي، لاعب بيراميدز، الذي اخترق دفاعات الفريق الأحمر، إلا أن لم ينجح في استغلال ذلك لتخرج إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 18، كانت هناك تسديدة قوية عن طريق إريك تراوري لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب نسبيا بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وانحصر اللعب قليلاً في منطقة وسط الملعب، حيث تبادل لاعبي الفريقين الكرات في منطقة الوسط، وكانت الهجمات بينهما على استحياء.

وحاول حسين الشحات لاعب النادي الأهلي اختراق منطقة الجزاء من جهة اليسار بالدقيقة 25 لكن الدفاع تدخل سريعا عن طريق أحمد أيمن منصور، الذي تمكن من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وكاد رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أن يعلن عن الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 28، بعدما راوغ دفاعات بيراميدز، ليسدد بوقة تجاه المرمى، إلا أن أحمد الشناوي، نجح في التصدي لها.

وفي الدقيقة 35، أضاع النادي الأهلي هدف محقق بعد تمريرة عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق صالح جمعة لوليد أزارو المنفرد تماما بالمرمى والذي سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى الحارس.

الأهلي يسعى لإحراز هدف مبكر

البداية كانت قوية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات فريق بيراميدز في الوقت المتبقي من المباراة.

وفي الدقيقة 48، كانت هناك تسديدة قوية عن طريق صالح جمعة، لاعب الأهلي، من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واستمرارًا لصحوة النادي الأهلي، سدد وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، كرة قوية من داخل يسار منطقة جزاء بيراميدز مرت بشكل قريب نسبيا بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد الشناوي.

واستعادة بيراميدز توازنه بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، وبدأ في مهاجمة الفريق الأحمر من على أطراف الملعب.

وفي الدقيقة 55، تمكن إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز، من إحراز الهدف الأول لفريقه، بعد اختراق مميز من عبده لومالا زميله بالفريق، من الجبهة اليسرى أتبعه بعرضية أرضية لزميله إريك تراوري الخالي تماما من الرقابة الدفاعية في مواجهة المرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وانتفض النادي الأهلي مجددًا في محاولة للرد على بيراميدز، لاسيما وأن الخسارة تعني وداع بطولة كأس مصر.

وأجرى الأوروجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، تبديلاً بنزول محمد مجدي أفشة بدلاً من حمدي فتحي، في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

وزادت الفاعلية الهجومية للنادي الأهلي، بعد هدف فريق بيراميدز، ولكن دون وجود هجمات خطيرة على مرمى فريق بيراميدز.

وتعرض أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، للإصابة حيث خرج من المستطيل الأخضر وحل المهدي سليمان بدلاً منه في الدقيقة 70.

وتوترت المباراة من جانب لاعبي النادي الأهلي، من أجل إحراز هدف التعادل للفريق الأحمر.

وتعرض أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد عرقلة إيريك تراروي لاعب بيراميدز على حدود منطقة الجزاء.

وبدأ فريق بيراميدز في تنظيم هجماته على النادي الأهلي، مستغلاً حالة الطرد التي تعرض لها الفريق الأحمر.

واستمرت المباراة هجمة هنا وأخرى هناك، حتى أطلق الحكم الدولي جهاد جريشة، صافرة انتهاء اللقاء.