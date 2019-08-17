عاجل.. الأهلي يُقيل لاسارتي.. ويُعين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق كرة القدم، وتصعيد المدرب العام محمد يوسف بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وكشفت مصدر داخل الأهلي لـ"الوطن سبورت"، أن غالبية أعضاء مجلس إدارة النادي بجانب لجنة التخطيط، التي يترأسها طه إسماعيل، صدقوا على القرار، مؤكدين أن لاسارتي دون المستوى نهائيًا وكان يجب إقالته في أسرع وقت، خاصة بعد الخسارة أمس أمام بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وجاء تفكير المجلس في تعيين محمد يوسف، المدرب العام، في منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، على طريقة الزمالك، الذي عين طارق يحيى لحين التعاقد مع مدرب، لاسيما وأن الزمالك أنهى اتفاقه مع الصربي ميتشو.

أسباب اختيار محمد يوسف مدربًا مؤقتًا بالأهلي

وأوضح المصدر، أن الحكمة في اختيار محمد يوسف أنه على دراية كاملة بالفريق خلال الفترة الماضية، ويعلم إمكانيات اللاعبين بشكل كبير، بجانب قدرته على قيادة الفريق من قبل، بعد رحيل حسام البدري، وقيادته للفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2013، وهو الأصلح في الوقت الحالي لقيادة سفينة الفريق خاصة في دوري أبطال أفريقيا لبر الأمان.

وقال مصدر ب الأهلي لـ "الوطن سبورت، أنه في حالة تمسك لاسارتي بالحصول على الشرط الجزائي كاملًا، فستكون إدارة النادي مجبرة على سداد راتب ثلاثة أشهر للمدرب، بقيمة 360 ألف دولار، من أجل إقالة الأورجوياني الذي تلقى الأهلي تحت قيادته خماسية أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، وكذلك الخسارة أمام بيراميدز ثلاث مرات متتالية.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه إيريك تراوري، ليودع فريق القلعة الحمراء كأس مصر ويتأهل بيراميدز إلى نهائي البطولة.