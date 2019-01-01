أحدث الأخبار

أخر الأخبار

نجل ميتشو يتابع تدريبات الزمالك.. والصربي يقرر عودة الفريق للقاهرة بعد مواجهة ديكاداها

هانيا مورو تحصد ذهبيتها الثالثة بالألعاب الإفريقية في سباق ٤٠٠ متر حرة

جماهير الأهلي تهتف لحسام عاشور

نلسون مانديلا يقود هجوم إطلع برة في مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

عاجل.. أفشة ومتولي يظهران في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

05:49 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
عاجل.. أفشة ومتولي يظهران في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أفشة ومتولي والشحات ووحيد

أخبار متعلقة

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي.

خط الهجوم : صلاح محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من:

محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو. 

ووصلت حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف بدون رد أحرزهم وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول وأحمد الشيخ. 

أخبار قد تعجبك

أبطال العالم لليد في ندوة "الوطن": نشكر الرئيس السيسي.. مقابلته كانت الأجمل

استطلاع رأى

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • غرناطة

    غرناطة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • ليفانتي

    ليفانتي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • ريو آفي

    ريو آفي

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • الهلال

    الهلال

  • 2

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • أبها

    أبها

  • التعاون

    التعاون

  • 1

    :

    1

    06:10 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الحزم

    الحزم

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • نادي أطلع برة

    نادي أطلع برة

  • العربي

    العربي

  • 3

    :

    1

    04:20 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • الريان

    الريان

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    دوري نجوم قطر
  • أم صلال

    أم صلال

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    2

    04:40 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

تخصيص 1٫5 مليون دولار لمدرب الأهلي الجديد.. واتجاه لتغيير الطاقم الطبي

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يكشف مفاجأة كهربا للزمالك.. وموعد انتقاله للأهلي رسميًا
الأهلي يستعد لاكتساح إطلع برّه لمسح أحزان كأس مصر في دوري أبطال أفريقيا