عاجل.. أفشة ومتولي يظهران في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

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أفشة ومتولي والشحات ووحيد
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى : علي لطفي.
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - محمود وحيد.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي.
خط الهجوم : صلاح محسن.
ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من:
محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو.
ووصلت حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف بدون رد أحرزهم وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول وأحمد الشيخ.
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