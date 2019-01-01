عاجل بالفيديو.. الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية.. ويتأهل لدور الـ32 من أبطال أفريقيا

نجح الزمالك في اكتساح نظيره ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز سداسية الزمالك كلًا من: مصطفى محمد في الدقيقة 25، 52، وشيكابالا في الدقيقتين 66، 73، محمود علاء في الدقيقة 78، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 85.

يذكر أن الزمالك قد انتصر على ديكاداها الصومالي في لقاء الذهاب بسبعة أهداف بيضاء، في اللقاء الذي أقيم الإسبوع الماضي.

وبذلك يتأهل العملاق الأبيض لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ليواجه بذلك جينيريشن السنغالي الذي تأهل لذات الدور أيضًا.