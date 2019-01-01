أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مواجهات من العيار الثقيل في دوريات العالم الكبرى لضمان القمة مبكرًا

الزمالك يستعد للمقاصة في كأس مصر

آدم أوناس يقترب من نيس الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة

الأهلي يعاقب صالح جمعة بعد عودته للسهر.. وحسين السيد يُجدد طلب الرحيل

التفاصيل الكاملة لاقتراب "شميت" من تدريب الأهلي.. ومعاقبة صالح جمعة

06:18 ص | الأحد 25 أغسطس 2019
كتب: على سمير
التفاصيل الكاملة لاقتراب "شميت" من تدريب الأهلي.. ومعاقبة صالح جمعة

الأهلي

أخبار متعلقة

رفض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ولجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى، اقتراحات استمرار محمد يوسف المدير الفنى المؤقت فى منصبه، بعد الفوز بتسعة أهداف نظيفة على فريق "إطلع بره" فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو الفوز الأكبر فى تاريخ النادى فى المشاركات الأفريقية، فى غياب اللاعبين الأساسيين.

واتفق رئيس النادى مع لجنة التخطيط التى يترأسها طه إسماعيل، على غلق هذا الملف نهائياً، لا سيما فى ظل التحديات الكبيرة التى سيواجهها الفريق فى الموسم الجديد.

وفى الإطار ذاته، حصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى على موافقة لجنة التخطيط بالنادى ومحمود الخطيب رئيس النادى، على زيادة المقابل المادى السنوى الذى سيحصل عليه الجهاز الفنى الجديد الذى تبحث لجنة التخطيط تشكيله حالياً مقابل مليون ونصف المليون دولار، ليرتفع إلى مليون و٨٠٠ ألف دولار مع موافقة مبدئية أن يزيد هذا المبلغ إلى مليونى دولار حال وجود مدير فنى أجنبى يستحق هذا المقابل المادى السنوى.

"توفيق" يطلب من لجنة التخطيط رفع المقابل المادي حتى يتسنى له التعاقد مع مدير فنى فئة أولى

وكان "توفيق" قد طلب من لجنة التخطيط رفع المقابل المادى حتى يتسنى له التعاقد مع مدير فنى فئة أولى من بين السير الذاتية المتاح عملها فى أفريقيا والخليج والشرق الأوسط وهو ما وافقت عليه اللجنة مؤخراً. ويسعى مدير التعاقدات لحسم التعاقد مع مدير فنى جديد خلال الساعات المقبلة، لإعلان تشكيل الجهاز الفنى قبل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية من جديد استعداداً لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

وفى ذات الإطار، ارتفعت أسهم الألمانى روجر شميت، لتولى قيادة الفريق الأول، بعد تعثر المفاوضات مع الكرواتى زوران ماميتش فى الساعات الأخيرة، بسبب المقابل المادى من جهة، وأزمته رفقة شقيقه من جهة أخرى، حيث يخضع الثنائى للتحقيقات من جانب السلطات الكرواتية، فى قضايا ابتزاز واختلاس وفقاً للصحافة الكرواتية، ويحسم المقابل المادى موقف "شميت"، خاصة أن المدرب الألمانى يتقاضى راتباً كبيراً.

وفى سياق مختلف، علمت "الوطن" أن سبب استبعاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق من مباراة الفريق الأخيرة أمام اطلع بره الجنوب السودانى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا هو عقاب اللاعب حيث تم تغريمه سراً بعقوبة مالية عليه لعودته للسهر من جديد.

وأثبتت القياسات العضلية التى يخضع لها اللاعبون تراجع الحالة البدنية للاعب صالح جمعة، بالتزامن مع وصول بعض الصور للاعب فى أماكن سهرات خاصة -كان قد ابتعد عنها لفترة- لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذى رفض تصرف اللاعب ووصفه بالعودة خطوات للخلف.

وحرص "عبدالحفيظ" على مواجهة اللاعب ببعض الأدلة قبل أن يفرض عليه عقوبة مالية بالإضافة إلى الاستبعاد الفنى.

وفى إطار آخر، جدّد حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول، طلبه بحسم موقفه النهائى داخل القلعة الحمراء، وشدّد اللاعب على رغبته فى الرحيل بسبب صعوبة المشاركة فى الموسم الجديد، خاصة فى وجود الثنائى التونسى على معلول ومحمود وحيد، معللاً طلبه بأنه يريد الحفاظ على مستقبله ويرفض العودة مرة أخرى لدكة البدلاء.

وفى سياق مختلف، أشاد الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف، بالثنائى حسين الشحات وحمدى فتحى، بعد تألقهما بشدة فى مباراة "إطلع برة"، وتسجيل الشحات "هاتريك"، وحمدى فتحى هدفين خلال المباراة.

وعلّق محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، على فوز فريقه بتسعة أهداف نظيفة، على فريق "إطلع برة"، مؤكداً أن جميع اللاعبين أدوا بروح قتالية بغض النظر عن نتيجة المباراة، مشيراً إلى أن الفوز الكبير على بطل السودان يمنح اللاعبين المزيد من الثقة بعد ضربة البداية بالبطولة الأفريقية.

وأوضح "يوسف" أن الأهلى دائماً ما يكون طموحه المنافسة على البطولات والألقاب، مؤكداً أن جماهير الأهلى كلمة السر فى الفوز بالبطولات، وأن وجودهم فى استاد برج العرب منح الفريق دفعة معنوية قوية. 

 

أخبار قد تعجبك

4 ملايين دولار تفصل بين الأهلى والألمانى «ماجات»

استطلاع رأى

  • بورنموث

    بورنموث

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • موناكو

    موناكو

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • تولوز

    تولوز

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • ميكيل كينيما

    ميكيل كينيما

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • Cano Sport

    Cano Sport

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ميلان

    ميلان

  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بولونيا

    بولونيا

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • تورينو

    تورينو

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ساسولو

    ساسولو

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • فالفايك

    فالفايك

  • 0

    :

    0

    12:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • ايتول دو كونجو

    ايتول دو كونجو

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • الاتحاد المنستيري

    الاتحاد المنستيري

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • الصفاقسي

    الصفاقسي

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير: الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو

خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي
الرياضة المصرية تنطلق عالمياً: إنجازات وأرقام قياسية.. ومتطلبات للحفاظ على القمة