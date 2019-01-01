التفاصيل الكاملة لاقتراب "شميت" من تدريب الأهلي.. ومعاقبة صالح جمعة

رفض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ولجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى، اقتراحات استمرار محمد يوسف المدير الفنى المؤقت فى منصبه، بعد الفوز بتسعة أهداف نظيفة على فريق "إطلع بره" فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو الفوز الأكبر فى تاريخ النادى فى المشاركات الأفريقية، فى غياب اللاعبين الأساسيين.

واتفق رئيس النادى مع لجنة التخطيط التى يترأسها طه إسماعيل، على غلق هذا الملف نهائياً، لا سيما فى ظل التحديات الكبيرة التى سيواجهها الفريق فى الموسم الجديد.

وفى الإطار ذاته، حصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى على موافقة لجنة التخطيط بالنادى ومحمود الخطيب رئيس النادى، على زيادة المقابل المادى السنوى الذى سيحصل عليه الجهاز الفنى الجديد الذى تبحث لجنة التخطيط تشكيله حالياً مقابل مليون ونصف المليون دولار، ليرتفع إلى مليون و٨٠٠ ألف دولار مع موافقة مبدئية أن يزيد هذا المبلغ إلى مليونى دولار حال وجود مدير فنى أجنبى يستحق هذا المقابل المادى السنوى.

"توفيق" يطلب من لجنة التخطيط رفع المقابل المادي حتى يتسنى له التعاقد مع مدير فنى فئة أولى

وكان "توفيق" قد طلب من لجنة التخطيط رفع المقابل المادى حتى يتسنى له التعاقد مع مدير فنى فئة أولى من بين السير الذاتية المتاح عملها فى أفريقيا والخليج والشرق الأوسط وهو ما وافقت عليه اللجنة مؤخراً. ويسعى مدير التعاقدات لحسم التعاقد مع مدير فنى جديد خلال الساعات المقبلة، لإعلان تشكيل الجهاز الفنى قبل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية من جديد استعداداً لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

وفى ذات الإطار، ارتفعت أسهم الألمانى روجر شميت، لتولى قيادة الفريق الأول، بعد تعثر المفاوضات مع الكرواتى زوران ماميتش فى الساعات الأخيرة، بسبب المقابل المادى من جهة، وأزمته رفقة شقيقه من جهة أخرى، حيث يخضع الثنائى للتحقيقات من جانب السلطات الكرواتية، فى قضايا ابتزاز واختلاس وفقاً للصحافة الكرواتية، ويحسم المقابل المادى موقف "شميت"، خاصة أن المدرب الألمانى يتقاضى راتباً كبيراً.

وفى سياق مختلف، علمت "الوطن" أن سبب استبعاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق من مباراة الفريق الأخيرة أمام اطلع بره الجنوب السودانى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا هو عقاب اللاعب حيث تم تغريمه سراً بعقوبة مالية عليه لعودته للسهر من جديد.

وأثبتت القياسات العضلية التى يخضع لها اللاعبون تراجع الحالة البدنية للاعب صالح جمعة، بالتزامن مع وصول بعض الصور للاعب فى أماكن سهرات خاصة -كان قد ابتعد عنها لفترة- لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذى رفض تصرف اللاعب ووصفه بالعودة خطوات للخلف.

وحرص "عبدالحفيظ" على مواجهة اللاعب ببعض الأدلة قبل أن يفرض عليه عقوبة مالية بالإضافة إلى الاستبعاد الفنى.

وفى إطار آخر، جدّد حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول، طلبه بحسم موقفه النهائى داخل القلعة الحمراء، وشدّد اللاعب على رغبته فى الرحيل بسبب صعوبة المشاركة فى الموسم الجديد، خاصة فى وجود الثنائى التونسى على معلول ومحمود وحيد، معللاً طلبه بأنه يريد الحفاظ على مستقبله ويرفض العودة مرة أخرى لدكة البدلاء.

وفى سياق مختلف، أشاد الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف، بالثنائى حسين الشحات وحمدى فتحى، بعد تألقهما بشدة فى مباراة "إطلع برة"، وتسجيل الشحات "هاتريك"، وحمدى فتحى هدفين خلال المباراة.

وعلّق محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، على فوز فريقه بتسعة أهداف نظيفة، على فريق "إطلع برة"، مؤكداً أن جميع اللاعبين أدوا بروح قتالية بغض النظر عن نتيجة المباراة، مشيراً إلى أن الفوز الكبير على بطل السودان يمنح اللاعبين المزيد من الثقة بعد ضربة البداية بالبطولة الأفريقية.

وأوضح "يوسف" أن الأهلى دائماً ما يكون طموحه المنافسة على البطولات والألقاب، مؤكداً أن جماهير الأهلى كلمة السر فى الفوز بالبطولات، وأن وجودهم فى استاد برج العرب منح الفريق دفعة معنوية قوية.