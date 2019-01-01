عاجل.. الأهلي يفاضل بين 3 مدربين أجانب لفريق الكرة

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محمود الخطيب
استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ، برئاسة طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا للبيان الصادة من النادي الأحمر.
جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.
وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.
وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، من على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، وذلك عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في بطولة كأس مصر.
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