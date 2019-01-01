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خاص.. لجنة التخطيط تتفق على البرازيلي ريكاردو مديرا فنيا للأهلي.. والإعلان غدًا

11:05 م | الأحد 25 أغسطس 2019
كتب: أحمد فراج
خاص.. لجنة التخطيط تتفق على البرازيلي ريكاردو مديرا فنيا للأهلي.. والإعلان غدًا

ريكاردو جوميز

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اقتربت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من الإعلان عن التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلمت الوطن سبورت أن البرازيلي بات على بعد خطوات من الإعلان الرسمي عن قيادته للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وتوصل مسؤولو التعاقدات بالاهلي لاتفاق نهائي مع البرازيلي عقب مكالمات مباشرة حيث تم الاتفاق على المقابل المالي ومدة العقد، وعدد أفراد الجهاز المعاون ويتبقي فقط توقيع المدرب البرازيلي عقود تدريب المارد الأحمر بشكل رسمي، وهو ما سوف يتم مساء اليوم أو صباح غدا الاثنين على أن تعلن بعدها إدارة النادي بشكل رسمي.

الأهلي يفاضل بين 3 مدربين أجانب لفريق الكرة

وكان الأهلي أعلن بأنه استقر على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وذلك وفقًا للبيان الصادة من النادي الأحمر.

جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

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