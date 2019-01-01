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صاروخية عبدالله جمعة تصعد بالزمالك لنصف نهائي كأس مصر

10:01 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
صاروخية عبدالله جمعة تصعد بالزمالك لنصف نهائي كأس مصر

الزمالك ومصر المقاصة

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نجح الزمالك في الانتصار على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء، الأربعاء على ملعب برج العرب، بالأسكندرية، في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وبهذا الانتصار يواجه الفريق الأبيض نظيره الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من البطولة المصرية الكبيرة.

    

أحرز عبدالله جمعة هدف الفريق الأبيض الوحيد في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة من تصويبة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة جزاء الفريق الفيومي.

وفيما يلي تشكيلة الفريق الأبيض التي دخل بها مباراته أمام مصر المقاصة اليوم:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمدي النقاز.

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وبن شرقي وأوناجم.

خط الهجوم : عمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك من تلك المواجهة الثنائي محمد عنتر، وكريم بامبو من تلك المواجهة.

وتواجد على مقاعد بدلاء العملاق الأبيض كل من محمد أبوجبل، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي، وحازم إمام، ومحمود عبد العزيز، وإمام عاشور، ومصطفى محمد.

فيما بدأ فريق مصر المقاصة مباراته بتشكيلة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: شريف حازم ومودي وأحمد محسن وعصام صبحي.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وإيدو موسيس وميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح أمين.

وتواجد على دكة بدلاء فريق مصر المقاصة كل من: محمود حمدى حارس مرمي – عاصم سعيد – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – باون فوافي – صلاج عاشور – عمرو مرعي.

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