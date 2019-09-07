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بالصور.. المنتخب الأوليمبي يفوز على السعودية برباعية

10:25 م | السبت 07 سبتمبر 2019
كتب: محمد الصايغ
تصوير: أحمد مصطفى
بالصور.. المنتخب الأوليمبي يفوز على السعودية برباعية

المنتخب الأوليمبي

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نجح المنتخب الأوليمبي المصري في تحقيق الفوز على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما على استاد السويس، في إطار اللقاءات الودية الدولية.

أحرز أهداف المنتخب الأوليمبي طاهر محمد ورمضان صبحي وأحمد فتوح وصلاح محسن في الدقائق 3 و13 و26 و49.

وبدأت المباراة قوية من جانب المنتخب المصري، حيث استطاع رمضان صبحي، لاعب الفراعنة، في المراوغة بأكثر من كرة من بداية اللقاء.

وتوالت هجمات الفراعنة على جانبي الملعب، من أجل إحراز مزيد من الأهداف، وإنهاء الشوط الأول بفارق كبير.

واستطاع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تجربة العديد من العناصر في المباراة بمختلف المراكز سواء حراسة المرمى أو الخط الهجومي.

واطمأن غريب على جاهزية الثنائي عمر رضوان ومصطفى شوبير، حيث شارك الأخير في آخر 10 دقائق بالمباراة.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي إلى مواجهة المنتخب السعودي في ودية ثانية مقرر إقامتها يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر في البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا والمقرر أن تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري.

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