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عاجل.. محمد الشناوي يغادر تدريب الأهلي مصابًا

05:53 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
عاجل.. محمد الشناوي يغادر تدريب الأهلي مصابًا

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

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تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، إلى الإصابة بكدمة في الكتف خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واضطر "الشناوي" إلى الخروج من الملعب، ولم يتمكن من استكمال المران، الذي يقوده السويسري رينيه فايلر، وشارك بديلا له الحارس علي لطفي.

وأكمل "الشناوي" المران داخل صالة الجيمانزيوم، خوفًا من تفاقم الإصابة، التي تعرض لها.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد قرر إجراء تقسيمة "تراي ماتش" في مران الفريق الأحمر اليوم لتجربة بعض الأمور الفنية والخططية، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.

بعثة الأهلي تسافر إلى غينيا 11 سبتمبر المقبل

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري في طريقها إلى غينيا الاستوائية طبقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من الشهر ذاته.

يذكر أن الأهلي قد صعد لهذا الدور عقب تخطيه فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي للبطولة بالفوز بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقي النادي أية عروض رسمية لشراء محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق.

وتداولت بأنباء مؤخرا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء الحارس الدولي، إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للاعب.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة "كانو سبورت" بطل غينيا الاستوائية السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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