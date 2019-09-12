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سيف زاهر: إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب.. والإعلان الرسمي الأحد

12:10 م | الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب: أحمد البكري
سيف زاهر: إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب.. والإعلان الرسمي الأحد

إيهاب جلال

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اقترب إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، من قيادة المنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافير أجيري الذي تمت اقالته عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر، وحقق لقبها المنتخب الجزائري على حساب السنغالي.

ومن جانبه أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في تصريحات تلفزيونية، أن إيهاب جلال سيتولى القيادة الفنية للفراعنة والإعلان الرسمي سيكون يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة حسمت قيادة المنتخب لصالح إيهاب جلال على حساب حسن شحاتة.

ويعد إيهاب جلال من أبرز المدربين المصريين في السنوات الأخيرة بدأ مشوراه في التدريب مع فريق المصري، ونجح في تحقيق نتائج مميزة مع الفرق التى دربها أبرزها المصري، وكهربا الإسماعيلية، والحمام، وكفر الشيخ، وتليفونات بني سويف، ومصر المقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس.

 

 

 

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