الأهلي يستقر على الإستئناف ضد عقوبة البرازيلي "هيندريك"

أكد عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي، أن مجلس إدارة الأحمر سوف يتقدم باستئناف ضدد العقوبة الموقعة على البرازيلى هيندريك، لاعب الفريق السابق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: " مجلس إدارة النادى يريد معرفة حيثيات الحكم الذى أصدره مؤخرًا بالغرامة الموقعة على النادى وقدرها 990 ألف دولار، لمصلحة اللاعب البرازيلي هيندريك".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد قرر تغريم النادى الأهلي مبلغ 990 الف دولار نظير عدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك، الذي تعاقد معه المارد الأحمر في عام 2015، ورحل عن النادي بعد 8 شهور فقط من عقده، بسبب قلة مستواه.

الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت.. وفايلر يستقر على التشكيل

وفي سياق متصل، يلتقي الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الوقوف على ملامح تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد له السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

ويضم التشكيل الأقرب لبدء اللقاء: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، أليو ديانج "عمرو السولية"، حمدى فتحى، وأمامهم الثلاثى صالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وفى الهجوم وليد أزارو، ووضح تركيز المدرب على الثلاثى "سليمان وصالح والشحات" من خلال تنفيذهم لمهمات خاصة، وأنه سيبنى عليهم خطة المباراة.