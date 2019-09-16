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المصري: الجهاز المعاون وراء تأخر تدريب إيهاب جلال للمنتخب

10:56 ص | الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
المصري: الجهاز المعاون وراء تأخر تدريب إيهاب جلال للمنتخب

إيهاب جلال المدير الفني للمصري

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أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن نجاح مفاوضات إيهاب جلال المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر متوقفة على حسم الجهاز المعاون له.

وقال الخولي، في تصريحات إذاعية: " اتحاد الكرة لم يتحدث مع إدارة المصري بشكل نهائي عن تولي إيهاب جلال القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتأخر الإعلان أمر غريب ويسبب أزمة لنا، خاصة وأن مشوار الفريق بالكونفدرالية بدأ والدوري ينطلق السبت المقبل".

وأضاف نائب رئيس المصري: " تدريب المدير الفني للنادي المصري لمنتخب مصر شرف كبير، ولكن كان لابد من حسم الأمور بشكل سريع حتى تحسم إدارة النادي مصيرها".

المصري يوضح حقيقة الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال

وكان مصدر داخل النادي المصري البورسعيدي، كشف أن هناك تخوف من رحيل إيهاب جلال إلى تدريب المنتخب من المسائلة القانونية، خاصة وأن عقد جلال مع المصري لا يتضمن أي شرط جزائي على المدرب حال رحيله، بل أن الشرط الجزائي المتواجد في العقد بقيمة راتب شهرين يلتزم به فقط مسئولي النادي حال فسخ التعاقد مع المدرب من جانبهم.

وأوضح المصدر أن إيهاب جلال اتفق وقت توليه مسئوليه النادي المصري في منتصف الموسم الماضي مع مسئولي الأخير، على تقاضي راتب 550 ألف جنيه شهرياً، مع الحصول على منحة تعاقد بقيمة مليون و300 ألف جنيه، ووقيع على عقود مع المصري لمدة موسم ونصف، يحصل خلال الستة أشهر الأولى على 550 ألف جنيه، وتزيد 100 ألف جنيه بداية من الموسم الجديد، ليصبح راتبه 650 ألف جنيه.

 

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