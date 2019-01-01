عاجل.. أجايي يقود هجوم الأهلي أمام كانو سبورت.. وديانج أساسيًا للمرة الأولى

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور 5 ألاف متفرج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة - أيمن أشرف – محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد الشيخ.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتواجد فيها لاعب الوسط المالي أليو ديانج المنضم حديثًا للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتشكيلة الأساسية للأهلي خلال أي مباراة يخوضها فريقه في مختلف المسابقات التي يشارك فيها فريقه.

وجاء على دكة البدلاء كل من :- شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – رمضان صبحي – وليد أزارو – حسام عاشور – صلاح محسن – محمد هاني.

يذكر أن الأهلي قد انتصر على فريق كانو سبورت الغيني، في عقر داره بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي الفريق الأحمر الثنائي صلاح محسن، ووليد سليمان.

في المقابل، جاء تشكيل فريق كانو سبورت الغيني على النحو التالي:

حراسة المرمى : أوندو مانجوي

خط الدفاع : جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما.

خط الوسط : بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو.

خط الهجوم : بيكومبا.

ويدير التلك المواجهة المرتقبة طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من: جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والاثيوبى سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

ويغيب عن الأهلي أمام كانو سبورت كلًا من مروان محسن بسبب الإصابة الأخيرة، التي تعرض لها بمباراة سموحة.