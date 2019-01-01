قلق في الأهلي بسبب إصابة "ياسر ومتولي".. وفتح ملف عقود الكبار

كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن حالة من القلق انتابت جهاز الكرة بالنادى والجهاز الطبى، بعد سقوط الثنائى محمود متولى وياسر إبراهيم فى فخ الإصابات العضلية فى بداية الموسم الجديد وبعد خوض عدد قليل للغاية من المباريات.

وأكد المصدر أن هناك تخوفاً كبيراً داخل الجهاز الطبى بسبب تعرض الثنائى "متولى وإبراهيم" للإصابات العضلية.

وتحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، مع طبيب الفريق وطالبه بأهمية التركيز مع اللاعبين بشكل دقيق للغاية فى الإصابات ومنح اللاعبين راحتهم الكافية وعدم المجازفة بأى لاعب تحت أى ظرف بسبب الإصابة، ومتابعة الأحمال التدريبية بشكل دقيق والتدخل فى بعض الأمور إذا لزم الأمر ذلك، وذلك خشية من تكرار سيناريو الموسم الماضى، الذى عانى فيه الفريق الأول من إصابات بالجملة كلفت الفريق كثيراً.

فى سياق متصل، منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبيه راحة اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه غداً الاثنين استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدورى، وذلك للتخلص من حالة الإجهاد، والتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الفريق العسكرى، وتجنباً لتعرض اللاعبين للإصابات بسبب توالى المباريات فى الفترة الحالية وسقوط أكثر من لاعب.

وينتظم صالح جمعة فى مران الفريق اليوم الأحد، بعد غيابه عن مران المستبعدين من مباراة كانو سبورت الغينى، كما ينتظم الخماسى على معلول وجيرالدو وسعد سمير وحسين السيد وعمار حمدى فى التدريبات أيضاً، بعد استبعادهم عن مباراة الفريق أمام كانو سبورت الغينى.

لجنة التخطيط تجتمع بـ"فايلر" في الأهلي

وفى سياق متصل، تعقد لجنة التخطيط بالنادى، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسة خاصة مع المدير الفنى رينيه فايلر من أجل تقييم الفترة الماضية والاستماع لرؤية المدير الفنى وملاحظاته حول الفريق خلال الفترة الماضية بشأن بعض اللاعبين.

كما تود لجنة التخطيط بالأهلى، إلى جانب رئيس النادى محمود الخطيب، الوقوف على احتياجات الفريق قبل انتقالات يناير مبكراً وذلك بمعرفة رؤية وتقييم المدير الفنى، إلى جانب ملاحظات اللجنة على أداء الفريق ومستوى اللاعبين وحالة الفريق بشكل عام، للعمل على خطته للفترة المقبلة وتنفيذ طلباته فى أقرب فرصة.

وفى الإطار ذاته، طلبت لجنة التخطيط بالنادى عرض ملف التجديد على اللاعبين الكبار، الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم جميع الأمور قبل يناير المقبل وذلك وفقاً للطلبات المادية التى سوف يطلبها اللاعبون من أجل تجديد التعاقد.

فى سياق آخر، حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مراجعة اللائحة المالية للاعبين من عقوبات ومكافآت والتى يتم العمل بها من قبَل مدير الكرة بالفريق خلال الفترة الماضية ودوّن بعض الملاحظات لرفعها لرئيس النادى ولجنة التخطيط عبر مدير الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

سعد سمير ومحمد محمود ينتظران دخول القائمة بعد العودة من الإصابة

من جهة أخرى، أخطر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، لاعبى الفريق الأول بصرف الدفعة الأولى من تعاقدات اللاعبين للموسم الجديد غداً الاثنين وذلك بعد اعتماد تلك المرتبات من الإدارة المالية بواقع ٣٨ مليون جنيه يتم توزيعها على اللاعبين بدءاً من الغد بواقع ٢٥% من قيمة التعاقد لكل لاعب منهم.

فى سياق مختلف، من المنتظر أن يظهر الثنائى سعد سمير ومحمد محمود فى قائمة الفريق لمباراة الإنتاج الحربى المقبلة بالدورى الممتاز وفقاً للوعد الذى تلقياه من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، بالحصول على فرصة العودة للملاعب تدريجياً بعد عودتهما من الإصابة مؤخراً.