فايلر: الفوز على الإنتاج بفارق كبير شيء رائع.. ولا تعليق على موعد مباراة أسوان

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فايلر المدير الفني للأهلي
أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.
وأضاف مدرب الأهلي، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "سعيد جدًا بالفوز للفريق، وخاصة بعدما نجحنا في تحقيق الانتصار وإحراز أربعة أهداف".
وتابع فايلر: "تسيدنا المباراة في الشوط الأول، وكان لدينا الفرص في إحراز أهدافًا أخرى، بعدما أتيحت لنا فرصتين".
وأكمل مدرب الأهلي: "في الشوط الثاني، ومع أول 15 دقيقة كان هناك صعوبة، والشناوي نجح في إنقاذ الفريق من هدف مؤكد أمام مهاجمي الإنتاج الحربي".
وواصل: "بعد تصدي الشناوي نجحنا في إحراز 3 أهداف أخرى، وكما قلت أنا سعيد جدًا عقب هذا الفوز الكبير لنا".
وأشار رينيه فايلر: "لا أريد الاستعجال على التشكيل، فأنا أنظر لكل مباراة على حدى، وأمامنا مباراة بعد 3 أيام ".
وأوضح: "نحن نحتاج إلى اللاعبين، وبالتالي من الصعب أن أوضح من سيشارك في المباراة المقبلة".
وعن ضيق الوقت بين مباراة اليوم ومواجهة أسوان، قال فايلر: "القرار تم اتخاذه من قبل اتحاد الكرة، ولا بد أن نتقبله، هناك صعوبة في السفر إلى أسوان، وسنشارك في درجة حرارة مرتفعة، ولكن علينا تقبل هذا الأمر".
واستطرد المدير الفني للأهلي: "من المهم أن نخلق الفرص، وهي أول خطوة، وأنا سعيد بأننا خلقنا فرصًا كثيرة للتهديف، وهذا أول هدف، ثم ترجمتها إلى أهداف فجميع الفرق تعمل على تحقيق هذا الأمر".
واختتم فايلر حديثه، قائلًا: "اللعب تجاه علي معلول يكون حسب سير المباراة وليس شئ متفق عليه، وفي الشوط الثاني لعبنا ناحية اليسار، ومحمد هاني حصل على البطاقة الصفراء وقررنا إخراجه خوفًا عليه ليس لأي أمر أخر".
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