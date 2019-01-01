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سيد عبد الحفيظ: أتمنى وقوع الزمالك معنا في مجموعة دوري الأبطال.. "نتفاءل بهم"

02:19 ص | الخميس 03 أكتوبر 2019
كتب: رامي مصطفى
سيد عبد الحفيظ: أتمنى وقوع الزمالك معنا في مجموعة دوري الأبطال.. "نتفاءل بهم"

سيد عبد الحفيظ

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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن قرعة دوري أبطال أفريقيا المنتظرة في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، كما تطرق للحديث عن أزمة صالح جمعة.

وأعرب سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها  لبرنامج "اللعيب" على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تمنياته بأن تسفر القرعة عن وقوع الأهلي رفقة الزمالك في مجموعة واحدة.

وقال عبد الحفيظ: "وقوع الزمالك معنا في مجموعة واحدة بمثابة فأل حسن بالنسبة لنا، آخر لقبين حققناهما في دوري الأبطال كان الزمالك معنا في المجموعة، لذا أتمنى أن يتواجدوا معنا".

سيد عبد الحفيظ: لا نخشى صن داونز

وبسؤاله عن إمكانية وقوع الأهلي مع صن داونز في مجموعة واحدة قال مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا مشكلة في وقوع صن داونز معنا، أو آي فريق آخر، فالفرق كلها على مستوى عال.

وتابع: "يكفي فقط أن تنظر إلى فرق التصنيفين الثالث والرابع، النسخة الحالية من البطولة ستكون قوية للغاية، وأقوى من النسخة السابقة".

وتطرق سيد عبد الحفيظ للحديث عن أزمة صالح جمعة قائلًا: "المشكلة انتهت، غاب عن مران المستبعدين وعوقب حسب اللائحة".

واختتم: "اللاعب عاد للانتظام في التدريبات، وظهر بأداء جيد، وفايلر سيمنحه الفرصة كما منح الجميع".

 

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