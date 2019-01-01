عاجل.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى نادي مصر

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى نادي مصر عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 15 المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام بين الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق يوسف أوباما لأشرف بنشرقي المنطلق داخل منطقة جزاء نادي مصر خلف مدافعي الفريق والذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل جيد ثم سددها بطريقة جيدة من أسفل جسد الحارس وليد توفيق إلى داخل الشباك.

وحرص بن شرقي على الاحتفال بهدفه في مرمى نادي مصر برفع قميص محمود عبدالعزيز الذي تعرض للاصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد عواد في حراسة المرمى.

محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع.

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – خالد بو طيب – اسلام جابر – امام عاشور – محمد عبد الشافي – حازم امام – مصطفي محمد.

وتعتبر التعديلات التي جاءت على تشكيل الزمالك بمشاركة كريم بامبو وأشرف بن شرقي بدلًا من إمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا، فيما يشارك عمر السعيد بدلًا من مصطفى محمد في قلب الهجوم، فيما يشارك يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بدلًا من فرجاني ساسي وطارق حامد.

فيما قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائي محمد صبحي واحمد عيد من مواجهة الفريق امام اف سي مصر.

تعرف على تشكيل نادي مصر في مواجهة الزمالك

وليد توفيق ، وأحمد اوكا، وأحمد عبدالموجود، وعلاء عطا، ومصطفى كالوشا، محمود توبة، وهشام عيد، ومصطفى سلطان، وإسلام صلاح، وعمر حبشي ، وأحمد الصعيدي.

وجاء على دكة الاحتياط، سعيد محمود، واحمد الشيخ، ومؤمن ابراهيم، ومحمود شبانة، رضا الويش، محمد جمال، وطه ابراهيم.