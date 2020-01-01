الخطيب في احتفالية الدوري: تعرضنا للإساءات والتجاوزات.. وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري، خاصة أن الموسم كان صعبًا منذ البداية، بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.

وقال "الخطيب"، في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير انفسهم".

وأضاف: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها وأطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية".

وأشار محمود الخطيب، إلى أن الأهلي أغلق صفحة الموسم الماضي، وأنه يفكر حاليًا في كيفية الفوز والاحتفاظ بالبطولات القادمة.

محمود الخطيب: شعار حفلة اليوم هو "الأهلي لا يعرف المستحيل"

وتابع رئيس الأهلي: شعار حفلة اليوم هو "الأهلي لا يعرف المستحيل"، وهو بالفعل حقيقة فقد حقق الاهلي درع البطولة وسط ظروف صعبة كما شرحتها، والآن سنحتفل باللاعبين والجهاز الفني والحضور بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر.

تكريم مؤمن زكريا في احتفالية الدوري

وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا، وعرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي في الموسم الماضي.

واتفق مسئولو الأهلى مع الشركة الراعية على أن تشهد الاحتفالية عدد من الفقرات المختلفة، وكلمة لرئيس النادى، كما تم الاتفاق مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على السماح للاعبين الدوليين بحضور الاحتفالية، خاصة أنهم سيتواجدون خلال نفس اليوم فى معسكر المنتخب الوطنى، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة بوتسوانا الودية.

ووجهت إدارة النادى الدعوة للعديد من اللاعبين، الذين شاركوا في التتويج ببطولة الدورى، وكل من ساهم في الفوز بالبطولة في الموسم الماضي، لتكريمه خلال الاحتفالية.

وحضر الحفل عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ومحمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، وطارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إلى جانب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، رفقة بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم "حسام عاشور، ووليد سليمان، ورامي ربيعة، ووليد أزارو، وعمرو السولية، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني سامي قمصان وحسين عبد الدايم".