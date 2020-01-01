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فايلر يبحث عن مدافع بسبب الإصابات.. وأحمد حجازى يعود للصورة للعودة للأهلي

07:30 ص | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: على سمير وحسين غريب وأحمد فراج:
فايلر يبحث عن مدافع بسبب الإصابات.. وأحمد حجازى يعود للصورة للعودة للأهلي

سعد سمير

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استقر جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بالاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على تأجيل حسم التعاقد مع مدافع جديد، لحين عودة سعد سمير، الذى يخضع لفترة تأهيل فى الوقت الحالى للتعافى من جراحة قطع جزئى فى الرباط الصليبى، والحكم على مستواه بشكل جيد.

ويأتى تفكير المدرب السويسرى فى التعاقد مع مدافع جديد بسبب الإصابات الكثيرة التى ضربت المدافعين فى الفترة الأخيرة، أبرزهم رامى ربيعة، الذى عاد من إصابة مؤخراً، ومحمود متولى، الذى يعانى من إصابة فى العضلة الخلفية فى الوقت الحالى.

ووفقاً لمصادر داخل النادى كشفت عن وجود نية لعودة أحمد حجازى، مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزى، للصورة مرة جديدة داخل القلعة الحمراء، ضمن أحد المرشحين بقوة، فى ظل خطة النادى لبناء فريق قوى قادر على حصد كل البطولات واللعب فى كأس العالم للأندية.

"فايلر" يدعم "جيرالدو".. النادى يعلن جاهزية "السولية" للقمة

فى سياق متصل، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، جلسة خاصة مع الأنجولى جيرالدو دا كوستا طالبه فيها بعدم الالتفات إلى ما يتردد عن الإطاحة به فى يناير المقبل من الفريق، بسبب تراجع مستواه.

الدوليون ينتظمون فى التدريبات الثلاثاء 

فى سياق آخر، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن اللاعبين الدوليين محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى "قفشة" وحسين الشحات فى المنتخب الأول، والمنتخب الأولمبى الرباعى رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير، سينتظمون فى تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعداداً لمواجهة الزمالك. فى سياق متصل، أعلن سيد عبدالحفيظ جاهزية عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، للوجود تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل. 

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