الأهلي: السولية جاهز لمواجهة الزمالك.. وفحص طبي يحدد حالة نيدفيد

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعب الفريق عمرو السولية أصبح جاهزا طبيا بعد مشاركته في مران الفريق كاملا؛ سواء الجزء البدني أو تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش.

وتابع محمود، أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة، خاصة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وتعرض السولية لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة، قبل توقف مسابقة الدوري العام والتي أقيمت في أسوان.

فحص طبي يحدد مرحلة تجهيز كريم نيدفيد الجديدة

في سياق أخر، يحدد فحص طبي للاعب الأهلي كريم نيدفيد، قبل انطلاق تجربة الفريق الودية أمام الإعلاميين الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش في إطار التحضير لمباريات الدوري العام، مدى تحسن حالته بعد قيامه بالجري حول الملعب أمس للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا.

وفي ضوء الفحص الطبي، يبدأ نيدفيد مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي في حالة عدم وجود أي شكوى للاعب.

وكان نيدفيد قد خضع لفحص طبي مؤخرا في ألمانيا، ويواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية.