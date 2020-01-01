عاجل.. تريزيجيه وكوكا والشحات يقودون تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا في المباراة، التي تجمعهما على ملعب برج العرب في اللقاء الودي، الذي يجمعهما استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.

وفي سياق متصل، طلب الجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا الاكتفاء بإجراء 4 تبديلات فقط خلال مباراته الودية مع الفراعنة، بعد علمه برغبة حسام البدري، في إجراء 6 تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقي لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط، لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادًا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.

وتشهد ودية اليوم، الظهور الأول للمنتخب مع الجهاز الفنى الجديد، الذي يضم حسام البدري على رأس القيادة الفنية ويعاونه طارق مصطفى وأحمد أيوب بمنصب المدرب العام وسيد معوض بمنصب المدرب المساعد وأيمن طاهر بمنصب مدرب حراس المرمى.

وتترقب الجماهير الشكل الجديد للمنتخب مع الجهاز الفنى الجديد، وعقد محمد بركات مدير المنتخب جلسة مع اللاعبين تحدث عن أهمية خوض لقاء بوتسوانا بمنتهى القوة وتحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف، خاصة أن تلك المباراة تعد أيضاً الظهور الأول للفراعنة منذ إخفاق الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، التى ودع المنتخب منافساتها مبكراً عقب الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بدور الستة عشر.

من جانبه أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى مجهود خلال الفترة المقبلة، من أجل إعادة منتخب مصر للعرش الأفريقى وتحقيق حلم الجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم 2022، مشدداً على أن تطوير أداء الفراعنة والعودة للانتصارات لن يتحقق إلا من خلال بذل الجهد والتركيز وهو ما ظهر خلال المعسكر الحالى، وأضاف "البدرى": "طالبت اللاعبين بالجدية الكاملة وتحقيق فوز كبير حتى يكون بمثابة رسالة اطمئنان للجماهير بظهور منتخب مصر بمستوى مختلف وقوى خلال الفترة المقبلة".