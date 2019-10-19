«وساطات وضغوط» على مجلس إدارة الأهلى للخروج من أزمة مقاطعة الدورى

تلقى مجلس إدارة النادى الأهلى «وساطات» وضغوطاً من جانب شخصيات مختلفة للتراجع عن قراره بعدم خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل لعب مباراة الزمالك، التى كان مقرراً لها اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة، وتمسكت الإدارة بموقفها الرافض دون تغيير قبل تنفيذ طلبات النادى.

فى سياق مختلف، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عدم وصول عروض رسمية من أندية الدورى الإنجليزى من أجل الحصول على خدمات محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، مشيراً إلى أن «الشناوى تألق بشكل كبير فى الفترة السابقة مع الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى، ومن الوارد أنت تكون هناك أندية كبيرة تتابعه، لكن على المستوى الرسمى لم يصل للأهلى أى عرض للتعاقد معه»، مشدداً على أن الشناوى من العناصر الأساسية وباقٍ مع الفريق، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يخوضها الفريق فى الوقت الحالى، والسعى لحصد كل البطولات، خاصة بطولة دورى أبطال أفريقيا، واللعب فى كأس العالم للأندية.

وفى نفس السياق، رفض الجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر، فكرة التفريط فى على لطفى، حارس الفريق، خلال انتقالات يناير المقبلة، بعد دخول نادى إنبى فى مفاوضات مع الحارس من أجل الحصول على خدماته الفترة المقبلة، حيث تلقى الحارس محادثات شفوية من جانب الفريق البترولى لمعرفة موقفه بشأن الانتقال للفريق الذى يعانى من ضعف شديد فى مركز حراسة المرمى.

وشدد «فايلر» على إدارة الأهلى رفضه إحداث أى تغييرات فى هذا المركز فى الوقت الحالى بسبب القيد الأفريقى والرغبة فى الاستفادة بأى لاعب جديد فى مراكز أخرى بخلاف حراسة المرمى، فضلاً عن عدم توافر البديل المميز فى الوقت الحالى وأفضلية حراس الأحمر الثلاثة على أى حارس جديد بالموسم الحالى.

«فايلر» يحذر من الالتحامات فى التدريبات.. وحسين السيد يشدد على الرحيل

فى سياق آخر، جدد حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة لعدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسى والدخول فى حسابات الجهاز الفنى، وكثف حسين السيد سعيه فى الأيام الأخيرة فى البحث عن عرض من أجل الرحيل فى انتقالات يناير، وذلك لوجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه، فى مقدمتهم التونسى على معلول ومحمود وحيد، بالإضافة لأيمن أشرف، وهو ما يصعّب من مهمته فى الدخول لحسابات المدير الفنى رينيه فايلر.

ويرى حسين السيد أن استمراره لمزيد من الوقت داخل الأهلى سيتسبب فى هبوط مستواه بشكل كبير لعدم المشاركة فى المباريات، فضلاً عن عدم الدخول من الأساس فى حسابات الجهاز الفنى، سواء على مستوى التدريبات أو المباريات كبديل.

على جانب آخر، أعلن «فايلر» غضبه الشديد تجاه لاعبى الفريق بسبب الالتحامات القوية فى تقسيمة الفريق، حيث طلب فايلر من اللاعبين الاجتهاد فى التدريبات دون التسبب فى إيذاء بعضهم بأى إصابات، خاصة بعد تعرض حسين الشحات لكدمة قوية فى مران الفريق فى الأيام السابقة، وشكوى حمدى فتحى من تعرضه لكدمة قوية فى قصبة الساق خلال المران أيضاً، ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم السبت بعد أن قرر فايلر منح اللاعبين راحة أمس بعد تأجيل لقاء القمة.