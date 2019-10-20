"لوائح اتحاد الكرة" تفجر غضب الأهلي: أين كانت مع رئيس الزمالك؟

فجرت تسريبات عن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم، تتضمن تلويحا بتطبيق اللوائح حال انسحاب الأهلي من مباراته أمام الجونة في الأسبوع الخامس للدوري الأربعاء المقبل، وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، حالة من الغضب لدى مسئولي بطل الدوري المصري في نسخته الماضية.

وأكد مصدر بالأهلي لـ"الوطن سبورت"، أن اتحاد الكرة ورئيس لجنته المؤقتة عمرو الجنايني، يريد تطبيق اللوائح على "الهوى والكيف"، متسائلا: "أين كانت هذه اللوائح ورئيس الزمالك يسب الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على مدار الساعة، خاصة أن الأهلي تقدم للجبلاية بعدة شكاوى لا تزال حبيسة الأدراج دون البت فيها، ولا يزال رئيس الزمالك يمارس هواياته في التجاوز بحق الأهلي وقياداته".

مصدر بالأهلي: ليس من حق الجنايني الحديث عن اللوائح

وادعى المصدر، أنه ليس من حق الجنايني ورفاقه الحديث عن اللوائح قبل تطبيقها على الجميع، مؤكدا أن اتحاد الكرة هو من وضع نفسه في هذه الورطة، وعليه أن يحلها، إذ كان بمقدوره أن يؤجل الجولة الرابعة بالكامل ويحافظ على ترتيب مباريات جدول الدوري ويحقق العدالة بين الأندية المتنافسة دون تبديل وتوافيق، لكنه استثمر قرار تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية لخدمة طرف بعينه.

وقرر اتحاد الكرة، نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لأجل غير مسمى، بتوصية أمنية، الأمر الذي اعترض الأهلي عليه، ملوحا بعدم خوض مباراة الجونة في الأسبوع التالي، والمقرر لها الأربعاء المقبل.