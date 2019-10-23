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عاجل.. عبدالحفيظ: إصابة محمد محمود في القدم الأخرى.. وننتظر الأشعة للتأكيد

09:11 م | الأربعاء 23 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. عبدالحفيظ: إصابة محمد محمود في القدم الأخرى.. وننتظر الأشعة للتأكيد

سيد عبدالحفيظ

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تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إصابة محمد محمود، والتي تعرض لها خلال المران الجماعي اليوم والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": إصابة اللاعب اشتباه في الرباط الصليبي، لم نتأكد من الإصابة ومن المقرر أن يقوم خالد محمود، طبيب الفريق، بحسم الأمر غدًا قبل المران.

وتابع مدير الكرة خلال حديثه الخاص: "إصابة اللاعب في القدم الأخرى، ونتيجة الأشعة تحسم التشخيص الصحيح لإصابة اللاعب".

عاجل.. إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

وخرج محمد محمود مصابا من مران اليوم بعدما اشتكى من آلام في الركبة خلال تقسيمة الفريق دون الاحتكاك بأي اللاعب، وعلى الفور طلب خالد محمود، طبيب الفريق من اللاعب التوجه فورًا للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة على الركبة للتأكد من حالته.

وسادت حالة من القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفريق بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة في الركبة وأكدت مصادر أن الأشعة أثبتت تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الجراحة في أقرب وقت.

جلسة بين فايلر وهاني في نهاية تدريبات الأهلي

على جانب أخر، انفرد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بالظهير الأيمن محمد هاني، في وجود المترجم بنهاية مران الفريق من أجل منحه بعض التعليمات الفنية بشأن التغطية العكسية، والانطلاقات الهجومية وإرسال الكرات داخل منطقة جزاء المنافسين في جلسة استمرت حوالي 15 دقيقة.

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