عاجل.. عبدالحفيظ: إصابة محمد محمود في القدم الأخرى.. وننتظر الأشعة للتأكيد

أحدث الأخبار
سيد عبدالحفيظ
تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إصابة محمد محمود، والتي تعرض لها خلال المران الجماعي اليوم والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": إصابة اللاعب اشتباه في الرباط الصليبي، لم نتأكد من الإصابة ومن المقرر أن يقوم خالد محمود، طبيب الفريق، بحسم الأمر غدًا قبل المران.
وتابع مدير الكرة خلال حديثه الخاص: "إصابة اللاعب في القدم الأخرى، ونتيجة الأشعة تحسم التشخيص الصحيح لإصابة اللاعب".
وخرج محمد محمود مصابا من مران اليوم بعدما اشتكى من آلام في الركبة خلال تقسيمة الفريق دون الاحتكاك بأي اللاعب، وعلى الفور طلب خالد محمود، طبيب الفريق من اللاعب التوجه فورًا للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة على الركبة للتأكد من حالته.
وسادت حالة من القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفريق بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة في الركبة وأكدت مصادر أن الأشعة أثبتت تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الجراحة في أقرب وقت.
على جانب أخر، انفرد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بالظهير الأيمن محمد هاني، في وجود المترجم بنهاية مران الفريق من أجل منحه بعض التعليمات الفنية بشأن التغطية العكسية، والانطلاقات الهجومية وإرسال الكرات داخل منطقة جزاء المنافسين في جلسة استمرت حوالي 15 دقيقة.
جوانجزو إيفرجراند
0
:
1
02:00 PMدوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
الوصل
1
:
2
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الاتحاد
الإسماعيلي
2
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
لايبزيج
2
:
1
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
أياكس
0
:
1
06:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
بنفيكا
1
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
1
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
إنتر ميلان
1
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
جينك
0
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريد بول سالزبورج
1
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
النادي البنزرتي
1
:
2
03:30 PMالدوري التونسي
الصفاقسي
شبيبة القيروان
0
:
1
03:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
الاتحاد المنستيري
2
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
مولودية وجدة
1
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الرستاق
1
:
2
02:55 PMدوري المحترفين العماني
صحار
بهلاء
2
:
1
03:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
النهضة
0
:
0
05:10 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
تعليقات الفيسبوك