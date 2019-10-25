الأهلي يُحصّل غرامة كوليبالي بـ"التقسيط" على 6 أشهر

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سليماني كوليبالي
توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع مسئولي النجم الساحلي حول طريقة تسديد غرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، والذي هرب للدوري الإسكتلندي 2017، قبل أن يغرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 1.436 مليون دولار، أي ما يعادل 24 مليون جينه، لصالح بطل الدوري المصري في نسخته الماضية.
وقال مصدر داخل الأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن الاتفاق بين النادي والنجم الساحلي يقضي بالحصول على الغرامة كاملة خلال 6 أشهر على 3 أقساط، الأول منها خلال أيام قليلة وقيمته 500 ألف دولار، ومثلها بعد 3 أشهر وآخر قسط بعد 6 أشهر من الآن وقيمته 436 ألف دولار.
واتفق الطرفان أن تصل الأقساط بالدولار، على عكس رغبة الطرف التونسي بتحويل المبلغ بالعملة التونسية.
وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أرسل خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب الإيفواري كوليبالي وحصوله على حقوقه وفقا للعقد المبرم من ثلاثة أطراف، الأهلي واللاعب والنجم الساحلي، حتى يضمن ذلك الأمر حقوق كل الأطراف، ويقضي بدفع الغرامة على دفعات.
جدير بالذكر أن الأهلي سيصطدم بالنجم الساحلي التونسي، في التاسع والعشرين من انوفمبر المقبل، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد وقوع الفريقين في المجموعة الثانية من البطولة مع الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.
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