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تركي آل الشيخ يرد على أحمد عفيفي: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا

04:03 ص | السبت 02 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
تركي آل الشيخ يرد على أحمد عفيفي: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا

تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس الأهلي

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن نيته زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز.

وكان عفيفي قد نشر على حسابه الشخصي مقطع فيديو انتقد من خلاله استخدام تركي آل الشيخ لمقولة "اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور"، مشيرًا إلى أنه لا يجب الإشارة بتلك المقولة نحو نادي الزمالك.

وقال عفيفي في مقطع الفيديو ذاته: "موقفك مع جمهور الأهلي ومع مؤمن زكريا رائع، لكن اللي يخصني كلمة اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور، مين بقى اللي هيتعور؟ جمهور الزمالك اللي فتحلك أبوابه واستقبلك استقبال الفاتحين".

وأضاف عفيفي: "لما تيجي تعمل ستاد هتعمله للناس اللي وقفت في ضهرك ودعمتك في عز خلافك مع جماهير الأهلي، ولا هتروح تعمله للأهلي"، مشيرًا إلى أن الأولوية في الدعم يجب أن يكون لصالح نادي الزمالك الذي دعمه خلال تواجده في مصر.

آل الشيخ يرد على أحمد عفيفي

تركي آل الشيخ رد على عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلًا: "هل حد قال ليك من البداية أو مايعرفش إني بشجع في مصر الأهلي؟ ثانياً- هل أنا لما زُرت غير الأهلي في فترة الخلاف كنت شخصية نكرة ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الاسلامي؟".

وواصل رده على عفيفي: "هل قدمت شيئا أم لم أقدم؟ رابع حاجة أنا مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم، خامس حاجة أنا قررت وبوضوح إني لن أدعم بعد اليوم إلا الفريق اللي بشجعه".

واختتم: "سادس حاجة وملهاش علاقة بالموضوع، هزور الخطيب قريباً أطمن عليه لو حابب تزعل زيادة، وستفضل أخ وعزيز يا كابتن، واللي يلعب.. كمل برحتك".

 

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