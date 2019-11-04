ضيعت الدوري ورفضت الأهلي.. أبزر تصريحات جنش في أول ظهور بعد الإصابة

تحدث محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فريق نادي الزمالك، عن العديد من الملفات المتعلقة بإصابته وعلاقته بالقلعة البيضاء، إضافة لحديثه عن محاور أخرى، وذلك في أول ظهور تليفزيوني له عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وحل جنش ضيفًا على أحمد شوبير، في برنامجه "ملعب أون"، المذاع على قناة "أون سبورت"، للحديث عن آخر تطورات إصابته وموعد عودته للملاعب.

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز تصريحات جنش في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير:

جنش: الأهلي فاوضني من قبل.. وفضلت الزمالك على أموال الأحمر

كشف محمود جنش عن محاولة نادي الأهلي التعاقد معه من قبل خلال فترة لعبه للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن العرض المالي كان ضخمًا، إلا أنه فضل الاستمرار مع الزمالك.

وأشار حارس الزمالك الحالي، إلى أن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، هو من قاد المفاوضات مع اللاعب، من خلال الجلوس مع وكيله وتقديم عرض مالي كبير.

وقال جنش، إن النادي الأهلي فاوضه خلال فترة مجلس محمود طاهر، بعرض مالي يقدر بضعف ما يتقاضاه مع الزمالك، لكنه اختار البقاء في الزمالك نظرًا لعشقه إلى النادي ورغبته الاعتزال به.

جنش: أنا السبب في خسارة الزمالك لدوري الموسم الماضي

حمل محمود جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، نفسه مسئولية خسارة الفريق الأبيض للدوري المصري بالموسم الماضي، والذي حصد لقبه فريق النادي الأهلي.

وأكد جنش، أنه لا يرى إصابته عذرًا عن عدم تحميله مسئولية خسارة الدوري، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكمل مشوار لقب الدوري حتى نهايته، وأن يقود الفريق لحصد البطولة.

وأضاف جنش: "رغم غيابي عن الفريق خلال الفترة الماضية، لكنني أتواجد مع الفريق بقلبي وعقلي، أعشق الزمالك وأتمنى أن أختتم مسيرتي في نادي الزمالك".

جنش: أعود للمشاركة في التدريبات خلال 3 أسابيع

كشف محمود جنش، عن موعد انتظامه في تدريبات فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العودة ستكون بعد 3 أو 4 أسابيع على أقصى تقدير.

وأضاف حارس الزمالك، أنه كان من المفترض أن يسافر إلى ألمانيا لمواصلة تأهيله من الإصابة، لكن البروفيسور المعالج له وصل مصر يوم أمس لمتابعة حالته، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى ألمانيا رغم ذلك خلال الفترة القادمة.

وواصل حديثه: "قمت بكشف طبي على الإصابة ووجدت الحالة طيبة للغاية، وسأبدأ مرحلة جديدة في العلاج خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لارتداء حذاء الكرة من جديد والعودة إلى التدريبات خلال 3 أو 4 أسابيع".

جنش يبرئ أحمد ناجي من إصابته: دي إرادة ربنا

برأ محمود جنش، أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، من إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال معسكر المنتخب بكأس أمم أفريقيا 2019، قائلًا إنها إرادة الله.

وأضاف حارس الزمالك، أن الإصابة هي ابتلاء من عند الله لا دخل لأحمد ناجي بها، مضيفًا: "كنت بتمرن بشكل طبيعي ولكن ده نصيب".

وواصل حديثه: "من الممكن أن يكون سبب إصابتي هو أنني أؤدي تمريناتي بجدية شديدة، حتى ولو أنا الحارس الاحتياطي أؤدي التمرين وكأنني الأساسي، تعودت على ذلك من الصغر".

جنش: محمد صلاح عرض علاجي في إسبانيا.. وتكفل بجلب طبيبه الخاص لي

أكد محمود جنش، أن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، حرص على دعمه بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس وعرض عليه المساعدة.

وواصل حديثه عن صلاح: "محمد صلاح عرض علي أن يتم معالجتي في إسبانيا بعدما تعرضت للإصابة، وسألني إذا كنت أحتاج لأي شيء يمكنه أن يساعدني به وقمت بشكره".

واستكمل: "عند خضوعي لفترة العلاج من الإصابة واحتياجي لطبيب خاص بالتأهيل من إصابات الملاعب، تحدث معي محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر قائلًا إن طبيب محمد صلاح الخاص من الأطباء الجيدين الذين يمكنهم مساعدتي".

وتابع: "أبو العلا أخبر صلاح باحتياجي إلى طبيبه، ليتواصل معي صلاح بعدها مباشرة ليخبرني بأنه سينسق معه على الفور لمتابعة علاجي وهو ما حدث بالفعل".

جنش يتحدث عن تجديد عقده.. وسوء التفاهم مع رئيس الزمالك

أوضح محمود جنش، أنه بات قريبًا من تجديد عقده مع النادي الأبيض، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستمر مع الزمالك لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أنه عقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، واتفقوا خلالها على كل شيء، على أن يجدد عقده خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المرحلة التأهيلية من الإصابة.

وتطرق جنش للحديث عن أزمة مستحقاته التي فجرها من قبل: "حدث سوء تفاهم بيني وبين رئيس الزمالك وانتهى بعدها مباشرة بعدما اجتمعت معه".