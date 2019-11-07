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جمعة يقود هجوم المنتخب أمام ليبيريا.. وظهور أول لـ"وحيد وزيزو"

04:43 م | الخميس 07 نوفمبر 2019
كتب: باسم الصبروتي
جمعة يقود هجوم المنتخب أمام ليبيريا.. وظهور أول لـ"وحيد وزيزو"

منتخب مصر

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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيريا وديًا، في السادسة مساء اليوم، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وجاء التشكيل كالآتي:

محمد الشناوي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود علاء، محمود وحيد، طارق حامد، عمرو السولية،  حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أحمد السيد زيزو، وأحمد جمعة.

ويخوض الفراعنة مباراة اليوم، دون اللاعبين المحترفين الستة لارتباطهم مع أنديتهم في أوروبا، حيث سينضمون للمعسكر، يوم الحادي عشر من الشهر الجارى بالتزامن مع بدء الأجندة الدولية.

كان البدري ضم 6 لاعبين للمعسكر المقبل وهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي، وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وتعتبر ودية ليبيريا بمثابة البروفة الأخيرة لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يوما الرابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري بتصفيات أمم أفريقيا 2021. ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في استغلال ودية ليبيريا بالشكل الأمثل من خلال تجهيز اللاعبين وتحفيظهم خطة اللعب الجديدة، استعدادا لضربة البداية بالتصفيات.

وتعد مواجهة مصر وليبيريا، الخامسة بين الفريقين، إذ سبق والتقى الفريقان في 4 مناسبات، ونجح منتخبنا الوطني في تحقيق انتصارين وخسر مثلهما.

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