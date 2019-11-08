تشكيل منتخب مصر ضد مالي.. مصطفى محمد وصلاح محسن في الهجوم

أحدث الأخبار
المنتخب الأوليمبي
أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام منتخب مالي، في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام.
الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، كريم عراقي، أحمد فتوح.
الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، رمضان صبحي.
ويشهد استاد القاهرة احتفالية كبيرة قبل انطلاق المباراة الأولى بين مصر ومالي، وقام فرقة "شارموفرز" الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، بإحياء الحفل.
وتضم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة اليوم أمام مالي، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
شهدت الساعات القليلة الماضية تواجد أعداد كبيرة إلى مدرجات استاد القاهرة من أجل حضور مباراة الافتتاح من أجل دعم المنتخب أملا في وصوله إلى أوليمبياد طوكيو.
نوريتش سيتي
0
:
0
10:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
نيس
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
كولن
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
ريال سوسييداد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
ساسولو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
فنربخشة
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
الوحدة
0
:
0
06:45 PMدوري الخليج العربي
الوصل
مصر - شباب
0
:
0
07:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
مالي - شباب
الكاميرون - شباب
0
:
0
10:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
القوة الجوية
0
:
0
03:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
مولودية الجزائر
شباب الأردن
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الشباب
الوكرة
2
:
1
04:10 PMدوري نجوم قطر
الأهلي
الخور
0
:
0
06:20 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
عجمان
1
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
نادي خورفكان
الفجيرة
0
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
حتا
ماشين سازي تبريز
2
:
1
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
باديديه مشهد
1
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
نفط مسجد سليمان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
نادي شاهين بوشهر
1
:
1
04:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
العربي
0
:
2
05:45 PMدوري VIVA الكويت
نادي الكويت
تعليقات الفيسبوك