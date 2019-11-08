تشكيل منتخب مصر ضد مالي.. مصطفى محمد وصلاح محسن في الهجوم

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام منتخب مالي، في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، كريم عراقي، أحمد فتوح.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، رمضان صبحي.

احتفالية كبيرة في استاد القاهرة

ويشهد استاد القاهرة احتفالية كبيرة قبل انطلاق المباراة الأولى بين مصر ومالي، وقام فرقة "شارموفرز" الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، بإحياء الحفل.

وتضم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة اليوم أمام مالي، ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

أعداد كبيرة في مدرجات استاد القاهرة قبل حفل الافتتاح

شهدت الساعات القليلة الماضية تواجد أعداد كبيرة إلى مدرجات استاد القاهرة من أجل حضور مباراة الافتتاح من أجل دعم المنتخب أملا في وصوله إلى أوليمبياد طوكيو.