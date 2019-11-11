عاجل.. مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأولمبي في مواجهة غانا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تحتضنها مصر حتي 22 نوفمبر الجارى.

تشكيل مصر جاء كالتالى:-

حراسة المرمي: محمد صبحى.

الدفاع: أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكهام وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: عمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن ومصطفي محمد.

المنتخب الأولمبي يبحث عن الفوز للتأهل للمربع الذهبي

المنتخب المصري كان قد حقق الفوز في أولى مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

ويدخل الفراعنة الصغار المباراة بدافع تحقيق الفوز من أجل التأهل بشكل رسمي إلى المربع الذهبي، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الفوز على مالي في المباراة الافتتاحية.

بينما يتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة بعد الفوز على مالي اليوم بهدف نظيف، وفي رصيده 4 نقاط، فيما جاء الفراعنة في والصافة برصيد 3 نقاط.