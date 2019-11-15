عاجل.. إصابة مهاجم منتخب مصر واستبعاده عن مواجهة جزر القمر

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أحمد جمعة لاعب منتخب مصر
تعرض أحمد جمعة مهاجم منتخب مصر للإصابة في المران الصباحي للمنتخب، وتقرر بشكل نهائي استبعاد اللاعب من السفر لجزر القمر، لمواجهة منتخبها، الاثنين المقبل، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وشارك أحمد جمعة في جزء من مباراة المنتخب أمام كينيا، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث لعب بدلا من عمرو السولية، لكن المنتخب تعادل مع نظيره الكيني بهدف لمثله؛ ليفقد أول نقطتين في مشوار التصفيات.
وبهذه الإصابة تتزايد أوجاع الفراعنة بعد الإصابات التي تضرب المنتخب، بداية من أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمد صلاح نجم ليفربول.
وطالب حسام البدري المدير الفني للمنتخب اللاعبين بتصحيح الأوضاع بعد التعادل مع كينيا، من خلال الفوز على منتخب جزر القمر في عقر داره، وحصد نقاط المباراة الثلاثة، خصوصًا أن الأخير نجح في الفوز على توجو بهدف دون رد في عقر داره، وحصل على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.
وتضم قائمة الهجوم بالمنتخب حسام حسن مهاجم سموحة ومروان حمدي لاعب دجلة ومحمود عبد المنعم كهربا المحترف بصفوف أفيش البرتغلي والذي وظّف في ذلك المركز بلقاء كينيا وأحرز هدف الفراعنة الوحيد.
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