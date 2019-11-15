خاص.. أزمة بين محمود علاء وأمير مرتضى: "3 مليون مش كفاية"

اندلعت أزمة خلال الأيام الماضية بين محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، بسبب تعديل عقد اللاعب من الناحية المادية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن اللاعب طلب من أمير مرتضى تعديل عقده مادياً، خاصة أنه يتقاضى ثلاثة ملايين جنيه في الموسم، إلا أن أمير رفض، مؤكدا أن العقد مناسب، الأمر الذي رفضه اللاعب.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب طلب الرحيل في يناير وعدم الانتظار لنهاية الموسم، لشعوره بالظلم عكس لاعبين آخرين، وخاصة أنه لاعب دولي في منتخب مصر.

وكان أمير مرتضى أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن محمود علاء تلقى عرضا شفهيا الموسم الماضي، لكن إدارة الزمالك رفضت رحيله لعدم وجود البديل المناسب.

جروس يستهدف ضم مدافعه السابق

وكان نادي أهلي جدة السعودي، بدأ في التفاوض مع مدافع الزمالك ومنتخب مصر، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير.

وأوضحت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، والمدرب الحالي للنادي الأهلي السعودي، طلب التعاقد مع علاء، من إدارة الفريق السعودي، ليكون بديلاً للمدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش، الذي لم يثبت نفسه مع أهلي جدة حتى الآن، حيث لم يقتنع المدرب السويسري بمستواه.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للفريق السعودي، في القاهرة خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مع المدافع الدولي وإدارة ناديه، لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وشارك علاء مساء أمس الخميس، في لقاء منتخب مصر ضد المنتخب الكيني، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والذي حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.