خاص.. أزمة بين محمود علاء وأمير مرتضى: "3 مليون مش كفاية"

أحدث الأخبار
محمود علاء مدافع نادي الزمالك
اندلعت أزمة خلال الأيام الماضية بين محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، بسبب تعديل عقد اللاعب من الناحية المادية.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن اللاعب طلب من أمير مرتضى تعديل عقده مادياً، خاصة أنه يتقاضى ثلاثة ملايين جنيه في الموسم، إلا أن أمير رفض، مؤكدا أن العقد مناسب، الأمر الذي رفضه اللاعب.
وأشار المصدر، إلى أن اللاعب طلب الرحيل في يناير وعدم الانتظار لنهاية الموسم، لشعوره بالظلم عكس لاعبين آخرين، وخاصة أنه لاعب دولي في منتخب مصر.
وكان أمير مرتضى أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن محمود علاء تلقى عرضا شفهيا الموسم الماضي، لكن إدارة الزمالك رفضت رحيله لعدم وجود البديل المناسب.
وكان نادي أهلي جدة السعودي، بدأ في التفاوض مع مدافع الزمالك ومنتخب مصر، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير.
وأوضحت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، والمدرب الحالي للنادي الأهلي السعودي، طلب التعاقد مع علاء، من إدارة الفريق السعودي، ليكون بديلاً للمدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش، الذي لم يثبت نفسه مع أهلي جدة حتى الآن، حيث لم يقتنع المدرب السويسري بمستواه.
وأشارت الصحيفة إلى تواجد أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للفريق السعودي، في القاهرة خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مع المدافع الدولي وإدارة ناديه، لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.
وشارك علاء مساء أمس الخميس، في لقاء منتخب مصر ضد المنتخب الكيني، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والذي حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
سويسرا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جورجيا
البوسنة والهرسك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ايطاليا
الدنمارك
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جبل طارق
اسبانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
مالطة
رومانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
السويد
تونس
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
ليبيا
المغرب
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
موريتانيا
نيجيريا - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
جنوب أفريقيا - شباب
ساحل العاج - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
زامبيا - شباب
المجر
0
:
0
08:00 PMمباريات دولية ودية
أوروجواي
ارمينيا
0
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
اليونان
النرويج
2
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جزر فاروه
فنلندا
0
:
0
07:00 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
تنزانيا
0
:
1
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
غينيا الإستوائية
زيمبابوي
0
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
بوتسوانا
باديديه مشهد
1
:
0
02:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
عجمان
0
:
1
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الوحدة
إتحاد كلباء
1
:
0
04:15 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
شباب الأهلي دبي
النصر
0
:
0
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
نادي الجزيرة
البرازيل
0
:
1
07:00 PMمباريات دولية ودية
الأرجنتين
تعليقات الفيسبوك