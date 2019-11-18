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الجماهير تقتحم ملعب "مالوزين" بعد تعادل جزر القمر مع مصر (فيديو)

05:15 م | الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
الجماهير تقتحم ملعب "مالوزين" بعد تعادل جزر القمر مع مصر (فيديو)

جماهير جزر القمر

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اقتحمت جماهير جزر القمر ملعب "مالوزين" الذي احتضن مباراة منتخب بلادها مع منتخب مصر، ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وانتهت مباراة مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

ودخلت جماهير جزر القمر التي حضرت المباراة من الملعب أرضية الميدان فرحا بهذه النقطة الثمينة أمام منتخب مصر، خاصة في ظل فارق الإمكانيات والتاريخ بين البلدين.

    

بتلك النتيجة يرتفع رصيد جزر القمر إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ويرتفع رصيد الفراعنة إلى نقطتين بالمركز الثاني، ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب توجو جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، قبل مواجهته مع كينيا المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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