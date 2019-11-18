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مصدر باتحاد الكرة: حسام البدري مستمر في منصبه

05:36 م | الإثنين 18 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
مصدر باتحاد الكرة: حسام البدري مستمر في منصبه

حسام البدري

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رفض مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فكرة إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بعد التعادل أمام جزر القمر سلبيا، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة: "حسام البدري مستمر في منصبه، ولن نحاسبه على التعادل أمام كينيا وجزر القمر، ويجب الصبر على الجهاز الفني الجديد، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة جاءت بعد إخفاق المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2019، بخروجه من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا".

وتساءل المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "هل من المنطقي صدور قرار بإقالة البدري ومساعديه؟ هل هذا القرار يخدم مصلحة منتخب مصر"، وتابع: "اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لديها ثقة كبيرة في الجهاز الفني الحالي، والفترة المقبلة ستشهد تحسنا في أداء اللاعبين وبالتالي عودة الانتصارات".

يذكر أن المنتخب الوطني تعادل اليوم مع جزر القمر بدون أهداف، وواصل تراجعه في التصفيات الأفريقية، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام كينيا بهدف لكل فريق، ويحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة مؤقتا برصيد نقطتين، فيما رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

ويلتقي منتخب كينيا بعد قليل أمام توجو في إطار لقاءات الجولة الثانية من نفس المجموعة.

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