مصدر باتحاد الكرة: حسام البدري مستمر في منصبه

أحدث الأخبار
حسام البدري
رفض مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فكرة إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بعد التعادل أمام جزر القمر سلبيا، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة: "حسام البدري مستمر في منصبه، ولن نحاسبه على التعادل أمام كينيا وجزر القمر، ويجب الصبر على الجهاز الفني الجديد، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة جاءت بعد إخفاق المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2019، بخروجه من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا".
وتساءل المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "هل من المنطقي صدور قرار بإقالة البدري ومساعديه؟ هل هذا القرار يخدم مصلحة منتخب مصر"، وتابع: "اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لديها ثقة كبيرة في الجهاز الفني الحالي، والفترة المقبلة ستشهد تحسنا في أداء اللاعبين وبالتالي عودة الانتصارات".
يذكر أن المنتخب الوطني تعادل اليوم مع جزر القمر بدون أهداف، وواصل تراجعه في التصفيات الأفريقية، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام كينيا بهدف لكل فريق، ويحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة مؤقتا برصيد نقطتين، فيما رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.
ويلتقي منتخب كينيا بعد قليل أمام توجو في إطار لقاءات الجولة الثانية من نفس المجموعة.
مالطة
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
النرويج
اليونان
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
فنلندا
جبل طارق
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
السويد
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
جزر فاروه
ليشتنشتاين
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
البوسنة والهرسك
اسبانيا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
رومانيا
إيرلندا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
ايطاليا
0
:
0
09:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
ارمينيا
بوتسوانا
0
:
0
09:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
الجزائر
الأرجنتين
0
:
0
09:15 PMمباريات دولية ودية
أوروجواي
جزر القمر
0
:
0
03:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
مصر
ساو تومي وبرينسيب
0
:
1
03:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
غانا
جامبيا
0
:
1
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
الكونغو الديموقراطية
جزر الرأس الأخضر
1
:
1
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
موزمبيق
كينيا
1
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
توجو
نادي الكويت
3
:
2
03:05 PMكأس الاتحاد الكويتي
الساحل
العربي
5
:
1
04:25 PMكأس الاتحاد الكويتي
برقان
التضامن
3
:
4
04:25 PMكأس الاتحاد الكويتي
السالمية
الشباب
0
:
0
06:30 PMكأس الاتحاد الكويتي
خيطان
الاتفاق
0
:
3
05:00 PMكأس ملك البحرين
نادي المحرق الرياضى
الاتحاد
0
:
3
05:00 PMكأس ملك البحرين
الشباب
مدينة عيسى
1
:
2
05:00 PMكأس ملك البحرين
الرفاع الشرقي
قلالي
0
:
2
05:00 PMكأس ملك البحرين
المنامة
تعليقات الفيسبوك