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خاص.. محمد صلاح يبلغ شوقي غريب موافقته على قيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو

12:00 ص | الأربعاء 20 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
خاص.. محمد صلاح يبلغ شوقي غريب موافقته على قيادة الفراعنة في أولمبياد طوكيو

محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر

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حرص النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على دعم المنتخب الأولمبي، بعدما نجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة، بثلاثية نظيفة.

وأكد مصدر خاص داخل المنتخب لـ"الوطن سبورت"، أن محمد صلاح أكد لشوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، بعد اتصاله بمجموعة من اللاعبين والمدرب، أنه سينضم لصفوف الفراعنة "الصغار"، في أولمبياد طوكيو 2020، وسيكون جزأ من المجموعة المشاركة في البطولة المنتظرة، وأحد الثلاثي الذي سيدعم صفوف الفراعنة في طوكيو.

وأوضح صلاح للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، أنه سوف يخاطب إدارة نادي ليفربول، وسوف ينسق مع إدارة النادي الإنجليزي، من أجل موافقتهم على انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في البطولة، خاصة أن الدوري الإنجليزي سينطلق عقب نهاية الأولمبياد بفترة مقبولة، ستسمح لصلاح بالعودة للمشاركة مع ليفربول منذ بداية الموسم.

وكان صلاح قد اتجه إلى مدينة دبي الإماراتية، ليبدأ برنامجه العلاجي، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الكاحل خلال الأونة الأخيرة، والتي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، بعد تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب الوسط الإنجليزي، ثم تجددت في مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لتبعده عن المشاركة مع المنتخب الأول في تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

شوقي غريب يستقر على "الثلاثة الكبار" في أولمبياد طوكيو

وكان مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قد كشف للوطن سبورت في تصريحات خاصة، عن الثلاثي الذي استقر عليه شوقي غريب المدير الفني من بين اللاعبين كبار السن للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "شوقي غريب استقر على ضم ثلاثة أسماء إذا لم تحدث أي إصابات تستوجب تغيير أفكاره في صفوف العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي، وهم الثلاثي محمد صلاح وطارق حامد وأحمد حجازي".

وتابع: "التغيير الوحيد الذي سوف يطرأ على الثلاثي إذا حدثت إصابة أو سيكون لمحمد الشناوي دور على حساب أحمد حجازي".

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