شوقي غريب يشكر الجماهير: سنقاتل للتتويج بالبطولة ولن نخذلكم

شكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، جماهير الكرة والشعب المصري بوجه عام على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الأوليمبي، التي ظهرت واضحة في استجابته السريعة لدعوته بالحضور بكثافة ومؤازرة اللاعبين من مدرجات استاد القاهرة، حتى بلغت بذلك رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري لمباريات تحت 23 عاما، على مستوى العالم وعلى مدار تاريخ كرة القدم.

وقال غريب، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه عندما وجه دعوته لجماهير الكرة المصرية بملء الاستاد، مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي لن يخذلهم كان يعي كل حرف مما قاله، وكان نابعًا من ثقته في فريقه وفي كل أعضائه، وقبل كل ذلك إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وأضاف أن تحقيق إنجاز التأهل لنهائيات الدورة الأوليمبية كان نتيجة لعمل دؤوب أحسن القائمون عليه، معلابا عن فخره واعتزازه بكل لاعب شارك في مسيرة الإعداد لهذا الحدث الكبير، كما أن اعتزازه يمتد إلى جميع زملائه في جهازه الفني والإداري والطبي.

وأكد عزم الجميع لاستكمال الفرحة بالفوز في كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأوليمبية، وهو ما يجعله يكرر دعوته مرة أخرى لجماهير الكرة المصرية لمؤازرة منتخب بلادها، مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي لن يخذلهم بإذن الله.

وأشار شوقي غريب إلى أنه يشعر بالامتنان من وقفة الدولة مع المنتخب الأوليمبي ممثلة في جهات عديدة في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي كان ولا يزال على علاقة وطيدة بالفريق طوال مشواره، معربا عن امتنانه لمجلس إدارة الاتحاد السابق بقيادة المهندس هاني أبو ريدة الذي وصفه بأنه كان بمثابة الأب الروحي لهذا الجيل من اللاعبين كما اعتاد دائما مع أجيال متعددة للكرة المصرية، كما كان لوجود الدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة السابق مشرفًا على الفريق أثر كبير في نجاح مسيرة إعداده.

وشدد على أنه لن ينسى أبدا وقفة لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة بقيادة الأستاذ عمرو الجنايني، منذ لحظة استلامها المهمة حتى الآن، في دعم المنتخب ومؤازرته وتذليل أي عقبات واجهة المنتخب عن طريق الخلوق الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة المشرف على المنتخب الأوليمبي.

واختتم شوقي غريب تصريحاته، بتأكيد أن كل ما يرجوه حاليًا هو أن يكون التأهل للدورة الأوليمبية بداية حقيقية لانطلاق الكرة المصرية، وتأكيد ريادتها في المنطقة، وأن تأهلها لكأس العالم الماضية لم يأتِ من فراغ، وأن ما تعرض له في بطولة أفريقيا الماضية كان مجرد عثرة سنتخلص من آثارها سريعا.