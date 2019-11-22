المباراة تشتعل.. جنوب أفريقيا يتقدم للمرة الثانية على غانا

أحدث الأخبار
جنوب أفريقيا
نجح منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، في تسجيل الهدف الثاني في مرمى غانا عن طريق كامويلو ماهالاتسي في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة، لتحديد المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن الطرفين فشلا في التأهل إلى النهائي.
واشتعلت المباراة بعد تعادل غانا الذي جاء في بداية الشوط الثاني، خاصة وأن المباراة مثيرة وممتعة بين الطرفين بسبب الصراع على خطف بطاقة التأهل إلى طوكيو.
وكان المنتخب الغاني فشل في التأهل إلى النهائي بعد الخسارة أمام كوت ديفوار 2-3 بركلات الترجيح، فيما فشل منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون رد.
ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو طرفا نهائي البطولة وصاحب المركز الثالث مباشرة، حيث نجح المنتخبان المصري والإيفواري في التأهل، في انتظار صاحب البطاقة الثالثة.
باريس سان جيرمان
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
بوروسيا دورتموند
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
بادربورن
ليفانتي
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ريال مايوركا
جالاتا سراي
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
بلدية إسطنبول
الدفاع الحسني الجديدي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
مصر - شباب
0
:
0
08:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
ساحل العاج - شباب
أبها
3
:
1
02:30 PMالدوري السعودى الممتاز
الفتح
الحزم
2
:
3
04:55 PMالدوري السعودى الممتاز
الرائد
الشباب
0
:
0
06:40 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
بیرسبولیس
0
:
1
02:45 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
الرستاق
0
:
1
02:40 PMدوري المحترفين العماني
السيب
بهلاء
0
:
1
02:45 PMدوري المحترفين العماني
النصر
صحار
0
:
3
05:00 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
نادي عمان
1
:
0
05:00 PMدوري المحترفين العماني
العروبة
جنوب أفريقيا - شباب
2
:
2
04:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
الصليبيخات
0
:
4
03:05 PMكأس الاتحاد الكويتي
كاظمة
اليرموك
1
:
6
03:05 PMكأس الاتحاد الكويتي
القادسية
الجهراء
1
:
0
05:30 PMكأس الاتحاد الكويتي
الفحيحيل
شباب الأهلي دبي
0
:
0
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
نادي خورفكان
نادي الجزيرة
1
:
0
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الظفراء
الوحدة
0
:
1
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الوصل
تعليقات الفيسبوك