المباراة تشتعل.. جنوب أفريقيا يتقدم للمرة الثانية على غانا

نجح منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، في تسجيل الهدف الثاني في مرمى غانا عن طريق كامويلو ماهالاتسي في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد القاهرة، لتحديد المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن الطرفين فشلا في التأهل إلى النهائي.

واشتعلت المباراة بعد تعادل غانا الذي جاء في بداية الشوط الثاني، خاصة وأن المباراة مثيرة وممتعة بين الطرفين بسبب الصراع على خطف بطاقة التأهل إلى طوكيو.

وكان المنتخب الغاني فشل في التأهل إلى النهائي بعد الخسارة أمام كوت ديفوار 2-3 بركلات الترجيح، فيما فشل منتخب جنوب أفريقيا في التأهل إلى النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني بثلاثة أهداف دون رد.

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو طرفا نهائي البطولة وصاحب المركز الثالث مباشرة، حيث نجح المنتخبان المصري والإيفواري في التأهل، في انتظار صاحب البطاقة الثالثة.