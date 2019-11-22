بث مباشر لحفل ختام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. تامر حسني يحيى الحفل

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المنتخب الأولمبي
يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لحفل الختام لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى طوكيو 2020، حيث من المنتظر أن يتواجه المنتخب المصري بالمنتخب الإيفواري في نهائي البطولة، من أجل تحقيق اللقب بعد تأهل الثنائي بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو.
ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز في 4 مباريات على كل من مالي والكاميرون وغانا ومن ثم جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة.
فيما نجح منتخب كوت ديفوار في الوصول إلى أولمبياد طوكيو بعد التأهل عن طريق المركز الأول في المجموعة الثانية، ومن ثم التغلب على منتخب غانا.
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