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جنوب أفريقيا ثالث المتأهلين لطوكيو 2020 (فيديو)

06:15 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
جنوب أفريقيا ثالث المتأهلين لطوكيو 2020 (فيديو)

منتخب غانا الأولمبي

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خطف منتخب جنوب أفريقيا، بطاقة التأهل الأفريقية الثالثة، إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزه بركلات الترجيح على حساب غانا، بعد تعادلهما بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي لتحديد المركز الثالث.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا بالهدف الأول في المباراة عن طريق حبيب محمد، مدافع كوتوكو الغاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 15، وكاد أن يضاعف ليل فوستر الهدف الثاني لمنتخب بلاده لكن العارضة حرمته من ذلك.

ونجح المنتخب الغاني في خطف التعادل عند الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني، عن طريق اللاعب إيفانز منساه بتسديدة صاروخية، فشل حارس جنوب أفريقيا في إبعادها.

وعادت جنوب أفريقيا لتتقدم عن طريق كامويلو ماهالاتسي لاعب جامعة بريتوريا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، قبل أن يخطف صامويل أوبينج هدف التعادل للبلاك ستارز مجدداً في الدقيقة 85، بصناعة رائعة من زميله إيفانز منساه، الذي قام بمجهود فردي مميز وراوغ مدافع جنوب أفريقيا، ليرسل عرضية ذهبية لمهاجم ريال أوفيدو الإسباني الذي سجل هدف التعادل القاتل.

ركلات الترجيح تمنح جنوب أفريقيا بطاقة التأهل

ونجح منتخب جنوب أفريقيا في خطف بطاقة التأهل، بانتصاره بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد ضربات جزاء ماراثونية شهدت إهدار العديد من الركلات من الجانبين، ليتأهل منتخب الأولاد إلى أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا بهذا الفوز، إلى منافسات الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، رفقة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب كوت ديفوار، اللذان تأهلا رسمياً لمنافسات الألعاب الأولمبية، وذلك عقب وصولهما للمباراة النهائية التي ستقام اليوم الجمعة، في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تعرض للهزيمة أمام الفراعنة بثلاثية نظيفة، بينما سقط منتخب غانا أمام نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق، وذلك في إطار الدور نصف النهائي.

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