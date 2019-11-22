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شوط أول.. كريم عراقي يضع مصر في المقدمة.. والقائم يمنع هدفا للأفيال (فيديو)

08:48 م | الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
شوط أول.. كريم عراقي يضع مصر في المقدمة.. والقائم يمنع هدفا للأفيال (فيديو)

المنتخب الأولمبي

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انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري الأولمبي، وكوت ديفوار، بتقدم المنتخب الوطني عن طريق كريم العراقي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ودخل المنتخب الوطني أجواء المباراة سريعا في بداية المباراة حيث سدد أحمد رمضان بيكهام كرة خطيرة على مرمى الأفيال، بعدما نجح في الاختراق من وسط ملعب كوت ديفوار.

ورد كوت ديفوار سريعًا بهجمة من الجبهة اليسرى، حيث شهد الدقيقة الرابعة إنطلاقة  بانطلاقة سريعة من الظهير الأيسر انتهت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، في كرة خطيرة على مرمى الفراعنة.

وواصل بيكهام تألقه في المباراة ، وفي الدقيقة 13 شهدت تمريرة خطيرة من قبل أحمد بيكهام مدافع المنتخب الوطني، لتمر الكرة من خلف مدافعي كوت ديفوار، وكادت أن تعلن عن أولى الأهداف للفراعنة.

    

الدقيقة 19 شهدت مطالبة لاعبي المنتخب المصري بركلة جزاء، بعد اختراق عن طريق عمار حمدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار من جهة اليسار أتبعه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الحارس ووصلت لمصطفي محمد الذيسدد الكرة في دفاعات الأفيال، وطالب لاعبي الفراعنة ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

الدقيقة 27 سدد كريم العراقي كرة مباغته من الجهة اليمنى، ولكن مرت الكرة أعلى العارضة بقليل.

الدقيقة 32 شهدت خطأ لصالح كوت ديفوار في وسط الملعب نتيجة لمسة يد على كريم العراقي.

    

الدقيقة 37 نجح كريم العراقي في وضع المنتخب الوطني في المقدمة بعد عرضية رائعة من رمضان صبحي من الجهة اليسرى.

الدقيقة 43 شهدت اصطدام الكرة في قائم المرمى المصري، بعد تسديدة خطيرة من حامد تراوري لاعب كوت ديفوار.

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