عاجل.. رمضان صبحي أفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

نجح رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري في حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعدما نجح في صناعة 6 أهداف وتسجيل 3 وتقديم أداء رائع خلال البطولة.

وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق لقب البطولة لأول مرة في التاريخ على حساب كوت ديفوار، حيث بدأت البطولة عام 2011 في المغرب، ونجح المنتخب المصري في التأهل لأولمبياد طوكيو بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة.

وكان المنتخب المصري نجح في التأهل إلى الأولمبياد بعدما تغلب في 5 مباريات، حيث نجح في الفوز في 3 مباريات بدور المجموعات على كل من مالي وغانا والكاميرونـ، وفي نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على حساب جنوب أفريقيا، وفي نهائي البطولة نجح المنتخب المصري في الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كانت مثيرة وممتعة بين المنتخبين.

المنتخب المصري يصل للأولمبياد للمرة الـ12

المنتخب المصري نجح في الوصول للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه، وكان آخر تواجد للمنتخب المصري عام 2012 في النسخة التي أقيمت بلندن، ونجح المنتخب المصري حينها في الوصول للدور الـ16 وخسر أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف دون رد.