عاجل.. رمضان صبحي أفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

أحدث الأخبار
رمضان صبحي
نجح رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري في حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعدما نجح في صناعة 6 أهداف وتسجيل 3 وتقديم أداء رائع خلال البطولة.
وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق لقب البطولة لأول مرة في التاريخ على حساب كوت ديفوار، حيث بدأت البطولة عام 2011 في المغرب، ونجح المنتخب المصري في التأهل لأولمبياد طوكيو بعد الفوز على جنوب أفريقيا في نصف نهائي البطولة.
وكان المنتخب المصري نجح في التأهل إلى الأولمبياد بعدما تغلب في 5 مباريات، حيث نجح في الفوز في 3 مباريات بدور المجموعات على كل من مالي وغانا والكاميرونـ، وفي نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على حساب جنوب أفريقيا، وفي نهائي البطولة نجح المنتخب المصري في الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة كانت مثيرة وممتعة بين المنتخبين.
المنتخب المصري نجح في الوصول للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه، وكان آخر تواجد للمنتخب المصري عام 2012 في النسخة التي أقيمت بلندن، ونجح المنتخب المصري حينها في الوصول للدور الـ16 وخسر أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف دون رد.
Paris Saint-Germain
2
:
0
09:45 PMFrench Ligue
Lille OSC
BV Borussia Dortmund
2
:
3
09:30 PMBundesliga
SC Paderborn 07
Levante
1
:
0
10:00 PMLa Liga
RCD Mallorca
Abha
3
:
1
02:30 PMSaudi Pro League
Al Fateh
AlHazm
2
:
3
04:55 PMSaudi Pro League
AlRaed
AlShabab
0
:
1
06:40 PMSaudi Pro League
Al-feiha
Galatasaray S.K.
0
:
1
07:30 PMSüper Lig
Medipol Basaksehir
Persepolis
0
:
1
02:45 PMPersian Gulf Pro League
Naft Masjed Soleyman
Difaa Hassani El Jadidi
1
:
0
08:00 PMBotola Pro
Raja Beni Mellal
Al-Rustaq
0
:
1
02:40 PMOman League
Al Seeb
Bahla
0
:
1
02:45 PMOman League
Al-Nasr SC
Sohar
0
:
3
05:00 PMOman League
Dhofar Club
Oman Club
1
:
0
05:00 PMOman League
Al Orouba
Egypt U20
2
:
1
08:00 PMAfrica U-23 Cup of Nations
Ivory Coast U20
South Africa U20
2
:
2
04:00 PMAfrica U-23 Cup of Nations
Ghana U20
AlSalibikhaet
0
:
4
03:05 PMKuwait Federation Cup
Kazma
AlYarmouk
1
:
6
03:05 PMKuwait Federation Cup
AlQadsia
AlJahra
2
:
0
05:30 PMKuwait Federation Cup
AlFahaheel
Shabab Al Ahli Dubai FC
0
:
0
04:00 PMArabian Gulf Cup UAE
Khorfakkan Club
Al Jazira Club
1
:
0
04:00 PMArabian Gulf Cup UAE
Al Dhafra SCC
Al-Wahda S.C.C.
1
:
1
06:30 PMArabian Gulf Cup UAE
Al Wasl FC
تعليقات الفيسبوك