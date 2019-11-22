عاجل.. محمد صلاح للمنتخب الأولمبي: بطولة مستحقة.. ويارب الجمهور يستمر

حرص محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على تهئنة المنتخب الأولمبي بعد الفوز بقلب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وغرد محمد صلاح، عبر حسابه على "تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".

وترددت أنباء في الأيام الأخيرة وخاصة بعد مباراة جنوب إفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بتواصل شوقي غريب مع محمد صلاح للإنضمام إلى المنتخب الأولمبي في طوكيو.

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما. pic.twitter.com/GqbRGuYltb — Mohamed Salah (@MoSalah) November 22, 2019

مصر تسيطر على جوائز كان تحت 23 عامًا

فاز محمد صبحي بلقب أفضل حارس في البطولة، وسكنت شباكه 4 أهداف خلال 5 مباريات حيث خرج بمبارتين دون أن تسكن شباكه أهداف وهم لقائي مالي وجنوب إفريقيا، فيما فاز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب بجائزة، هداف البطولة بعدما أحرز 4 أهداف، كما فاز رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في البطولة حيث قدم رمضان أداءا مبهرا على مدار المباريات الخمسة.