بعد إتمام انتقاله للأهلي.. صالح جمعة ينشر صورة مع كهربا (صورة)

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صالح جمعة
حرص صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تهنئة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الزمالك السابق، بعد انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء والاتفاق على كافة التفاصيل.
ونشر صالح جمعة صورة مع كهربا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعد ساعات قليلة من اتفاق الأهلي مع كهربا.
وأنهى الأهلي كافة الاتفاقات مع كهربا ونجح مسؤولو القلعة الحمراء في الحصول على توقيع اللاعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب عودة الفريق الأحمر من تونس والانتهاء من مواجهة النجم الساحلي.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره النجم الساحلي، في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة، على استاد رادس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وعلم "الوطن سبورت" كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب، والذي أنهى توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية لمدة 4 مواسم ونصف، وتبلغ قيمة تعاقد اللاعب 15 مليون جنيه سنويا مع الفريق، جزء منها قيمة عقده، والآخر نسبة إعلانات، حيث يتقاضى 12 مليون جنيه سنويا من خزينة النادي، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إعلانات ولا يتضمن العقد نسبة مشاركة مع الفريق.
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