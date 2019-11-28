"كهربا" ينشر أول صورة بعد توقيعه للأهلي

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محمود عبدالمنعم كهربا نجم منتخب مصر
نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم منتخب مصر، أول صورة له، عقب توقيعه للنادي الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف.
ونشر كهربا صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يتناول أحد المشروبات وتتواجد عليها صورته بقميص منتخب مصر، وذلك عقب توقيعه للنادي الأهلي.
وكانت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حسمت كافة الأمور الخاصة بضم اللاعب الدولي، لصفوف الفريق لمدة 4 مواسم ونصف.
وكشف "الوطن سبورت"، كافة التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب المحترف في البرتغال، والذي أنهى توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام الماضية بعقد يمتد حتى 4 مواسم ونصف مقبلة، حيث تبلغ قيمة تعاقد اللاعب 15 مليون جنيه سنوياً مع الفريق، جزء منها قيمة عقده، والآخر نسبة الإعلانات.
وسيتقاضى جناح الزمالك السابق، 12 مليون جنيه سنويا من خزينة النادي الأهلي، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إعلانات، ولا يتضمن العقد نسبة مشاركته مع الفريق.
وكان مسؤولو الأهلي قد أتموا التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، ويتوقف الإعلان الرسمي على عودة المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، من تونس وذلك عقب نهاية لقاء الشياطين الحمر ضد النجم الرياضي الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.
وسوف يقرر رينيه فايلر موعد إعلان التوقيع مع اللاعب وانتظامه في التدريبات، نظراً لأنه سيظل طوال شهر ديسمبر بدون فريق أو تدريبات إذا لم يسمح له السويسري بالتدريب مع الفريق في حالة قيده مع النادي الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك في افتتاح مباريات الفريق المصري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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