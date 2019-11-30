موقف مثير للجدل.. الكرة تصطدم بيد محمود علاء والحكم يأمر باستئناف اللعب

اصطدمت الكرة بيد محمود علاء مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء فريقه بالدقيقة 30 بعد تسديدة قوية من أحد لاعبي مازيمبي، من عمر المباراة المقامة حاليا بالكونغو ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجوعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأمر حكم اللقاء باستئناف اللعب، بعد أن اعتبر لمسة اليد غير متعمدة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد بالمجموعة الأولى مع فرق مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو بطل أنجولا، وزيسكو يونايتد بطل زامبيا، حيث يلتقي بطل أنجولا مع بطل زامبيا في السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بالبطولة.

وتأتي تلك المباراة بالتزامن مع احتفالات الفريق الكونغولي بمرور 80 عاما على تأسيس النادي.

وعين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المالي مامادو كيتا حكما للساحة من مالي، وجون كلود بيروموشاهو من بوروندي مراقب الحكام بدلا من الحكم أوتوجو كاستان من الجابون والمراقب إدزونا لاوسون هوجبان من توجو، وذلك قبل اللقاء بـ48 ساعة فقط، وذكر "كاف" في خطابه المرسل للجبلاية إن التغييرات لأسباب تقنية.