مصدر في الزمالك يكشف حقيقة إصابة ميتشو بـ"السرطان"

ترددت أنباء داخل نادي الزمالك عن إصابة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بمرض "السرطان"، وأنه نقل هذا للاعبين قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي التي أقيمت أمس في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني إن المدير الفني لم يبلغ اللاعبين بأي شيء خلال محاضرة الأمس قبل المباراة تخص أنه مريض بالسرطان، ولكنه كان يتحدث عن أوضاع الفريق والحالة السيئة التي يمر بها فقط، وأنه يشعر بالمرض بسبب هذا الوضع.

وأوضح المصدر أن المدير الفني فوجئ بقيام اللاعبين بدعمه بدون أسباب، ولكنه وجه لهم الشكر على مساندته لعدم الرحيل بسبب سوء النتائج وليس لدعمه من أجل التعافي من المرض، وقام بشكرهم جميعا على هذا الموقف.

وأعلن رئيس النادي تأجيل إصدار قرار رحيل المدير الفني حتى غدا الإثنين، من أجل التحدث معه في جلسة الغد حول حقيقة مرضه، ومعرفة مدى صدق اللاعبين، بعد تردد تلك الأنباء حول المرض الخطير الذي يعاني منه المدير الفني.